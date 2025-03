El hospital cumple 7 años de la reversión en su momento de mayor conflictividad social

El Hospital de la Ribera cumple siete años de su reversión a la red sanitaria pública. Este centro, que fue inaugurado en el año 2000 y que atiende a más de 260.000 personas de treinta municipios, dejó de estar gestionado por una empresa privada el 1 de abril de 2018 para pasar a formar parte del sistema de salud público. Ya han pasado 2.556 días de aquella decisión, pero todavía existen algunas preguntas por resolver. ¿Qué ha supuesto verdaderamente esta reversión? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Qué queda por hacer?

La gerente del hospital, Rosabel Ribes, señala que desde que asumió la gerencia en octubre de 2023 con la entrada del PP en la Generalitat -la reversión la formalizó el Botànic- «nos hemos comprometido a reforzar las fortalezas que han caracterizado a este hospital desde sus inicios y a impulsar mejoras en las áreas con margen de crecimiento».

Sin embargo, el Comité de Empresa del personal laboral del Departamento de Salud de la Ribera lamenta que todavía existen algunas deficiencias. «La reversión no ha sido positiva a nivel laboral», señala su presidente Enrique Martínez. De hecho, los distintos sindicatos han convocado para mañana una protesta a las puertas del hospital con motivo de este aniversario.

La reversión supuso que los profesionales que trabajaban en el centro privado se convirtieran en personal laboral a extinguir de la Conselleria de Sanidad, los cuales todavía sufren condiciones muy distintas al resto de la plantilla. Siete años después, y como ha denunciado el comité en reiteradas ocasiones, la situación no ha mejorado. Esta situación podría cambiar próximamente, ya que el Consell quiere habilitar un «proceso selectivo de carácter extraordinario» para que el personal sanitario de los departamentos de salud recuperados para el sistema público pasen a ser funcionarios. La propuesta todavía no ha sido votada, pero su aprobación podría comportar que los trabajadores que habían estado bajo gestión indirecta se incorporaran como «personal estatutario fijo». El comité considera que esta medida «puede contribuir en un futuro, pero no es una solución a corto plazo». Lamentan que «desde 2018 seguimos con la misma negociación. Han pasado siete años y ha habido cero avances».

El aniversario de la reversión podría coincidir con una posible convocatoria de huelga. Tras varias protestas frente al hospital y el Palau de la Generalitat, ahora abren esta posible vía, que se podría acordar en la próxima asamblea. Durante estos siete años, la plantilla y la ciudadanía dependiente del departamento se han concentrado hasta en 50 ocasiones y especialmente conflictivos han sido los últimos meses. Los motivos han sido diversos. Entre ellos, destaca la supresión de la cirugía cardíaca o la falta de médicos, que ha comportado que también se hayan sumado alcaldes, mancomunidades y hasta la asociación de jubilados y pensionistas.

Situación de la plantilla

El comité reconoce que esta situación comporta «que el clima laboral sea malo» y, a su vez, genera que parte de la plantilla decida trasladarse a otros departamentos. «Hay una fuga de profesionales, que, en algunos casos, es difícil de cubrir», explica. A pesar de ello, el comité reivindica el número de especialistas que existen. «Es un hospital privilegiado porque tenemos muchas especialidades», recalca. Ribes también reconoce que se ha consolidado como «un centro con una cartera de servicios propia de un hospital general universitario a pesar de estar ubicado en un área no metropolitana». Entre los servicios de máxima complejidad se encuentra la neurocirugía, cirugía torácica, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, cirugía torácica, oncología radioterápica o cardiología intervencionista. Además, en el marco de la reorganización del mapa sanitario, Sanidad lo designa como centro de referencia en la Comunitat Valenciana en especialidades como Oncología Radioterápica y Cirugía Torácica.

Otra de las reivindicaciones por parte del comité es la falta de médicos en el departamento. Señalan que en atención primaria hay más de 40 plazas por cubrir. Ribes, por su parte, indica que durante estos primeros cuatro meses se van a ir incorporando 26 nuevos médicos de familia, por lo que «todas las bajas y vacantes estarán cubiertas». A pesar de ello, insisten que esta ausencia no sólo existe en este departamento, sino en toda España. “El déficit estructural de médicos de familia es un problema que afecta a toda España, como ha reconocido el Ministerio de Sanidad en su informe de 2024 sobre la necesidad de médicos especialistas. A pesar de este contexto, en la Ribera hemos logrado incorporar profesionales y reforzar la asistencia», incide.