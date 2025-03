El PP comarcal afea al PSPV que evite reclamar la inclusión de 14 pueblos de la comarca en el decreto de ayudas del Gobierno

El Partido Popular en la Ribera afea al PSPV que no haya votado a favor de incluir catorce municipios de la Ribera Alta en el decreto del Gobierno sobre los municipios afectados por la dana. “Es una moción del PP en la Diputación en la que se pide al Ejecutivo que incluya 28 municipios afectados por la riada, pero que se han quedado fuera del decreto del Gobierno y, por tanto, también de muchas ayudas que son imprescindibles para la reconstrucción”, ha explicado la coordinadora comarcal del PP y alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.

El PP lamenta que la iniciativa ha salido adelante esta mañana con el voto favorable de todos los grupos menos del PSPV. La mitad de los municipios que se incluyen en ella para que reciban el mismo trato que el resto de los afectados están en la Ribera Alta: Castelló, L’Ènova, Manuel, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Benimuslem, Sant Joanet, Alberic, Gavarda, Benimodo, Carcaixent, Tous y Massalavés. Al contrario que el Gobierno, la Generalitat sí los reconoce como afectados porque, como los populares explican, “es evidente que han sufrido daños y han de tener las mismas herramientas para sacar sus pueblos adelante”.

Ferrer ha señalado que "es incomprensible que los socialistas no apoyen una iniciativa que beneficia a todos los pueblos afectados, entre ellos los que el propio PSPV gobierna como son Castelló, L’Ènova, Manuel, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Benimuslem y Sant Joanet”. En la misma línea, la coordinadora comarcal ha recalcado que “clama al cielo que la alcaldesa de la Pobla Llarga, diputada provincial, se abstenga de pedir la inclusión de su municipio". "¿Acaso no quiere recibir del Gobierno lo que le corresponde? ¿Ha an antepuesto su partido a sus vecinos?”, se pregunta.

Para Ferrer, “en la reconstrucción deberíamos ir todos a una porque el objetivo es ayudar a nuestros vecinos y vecinas a salir de esta tragedia cuanto antes”. “Afortunadamente, la mayoría tenemos altura de miras, el PP seguirá pidiendo la inclusión de todos los municipios en este decreto del Gobierno hasta que sea una realidad y no se discrimine a ningún municipio”, ha asegurado.