El Serval presenta la campanya “Avant va el carro” per a fomentar l’ús del valencià en el comerç local

El Servei de Valencià de l’Ajuntament d’Alzira (Serval) ha presentat hui la nova edició de la campanya per a fomentar l’ús del valencià en el comerç local, "Avant va el carro", dirigida a la promoció de la nostra llengua en l’àmbit del comerç.

La campanya "Avant va el carro" té com a objectiu sortejar setanta carros entre la clientela dels comerços participants, es a dir, els 70 primers establiments que s’inscriguen a partir de demà 1 d’abril i fins al proper dia 4 o quan s’arribe als 70. Enguany se sortejaran 20 carrets de la compra més que de l’any passat per tal de poder arribar a un major nombre de botigues.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha destacat que en esta edició, sense ajudes d’altres entitats, la campanya la finançarà l’Ajuntament d'Alzira íntegrament.

Mostra dels carros que l'ajuntament sortejarà en la campanya. / Levante-EMV

Els comerciants que hi vulguen participar han d’inscriure’s al formulari habilitat en el següent enllaç https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZkEy5LSdhmtWd20OERmlN_7cYOjfo5hRTPBpnRzEAPCH_w/viewform

A partir del 7 d’abril es portarà als comerços participants: un cartell informatiu, les butlletes d’inscripció, una urna i un carro. Els clients dels comerços participants ompliran una butlleta amb les seues dades que anirà a la urna de cada establiment, fins el 29 de maig, quan començarà la recollida de les 70 urnes. El pròxim 5 de maig, a les 10 del matí al saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira es traurà un guanyador per cadascuna de les urnes.

D’altra banda, també s’ha anunciat la que serà la cinquena edició del Premi Ús del Valencià, que també es presentarà a les empreses en el mes d’abril. Esta campanya, subvencionada per la Diputació de Valencià reconeix l’ús del valencià que fan els comerços i empreses d’Alzira en dos aspectes. Hi ha dos premis de 600 i 400 euros per aquelles empreses que usen el valencià en la retolació i el material imprés, i dos premis més per a les empreses que l’utilitzen en xarxes socials i les noves tecnologies. A més, hi ha 600 euros que es podran repartir en forma d’accèssits entre els participants que no guanyen cap premi. Pérez espera que la resposta per part dels establiments siga àmplia.