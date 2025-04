Los críticos de UCIN Alzira se plantan y dan un ultimátum a la dirección nacional

El pleno de marzo ha roto definitivamente la tregua no pactada en la crisis que vive la agrupación de UCIN Alzira desde la expulsión de Mar Chordá del equipo de gobierno y la posterior denuncia de la concejal contra el portavoz del grupo, Enrique Montalvá, por acoso. El sector que arropa a Chordá dio ayer un ultimátum a la dirección nacional para que, en un plazo de dos semanas, «ofrezca respuestas a las legítimas reclamaciones de la militancia», que pasan por anular la gestora que asumió en diciembre el control del colectivo ante la crisis abierta y permita elegir una comisión ejecutiva; curse las altas de afiliados que se congelaron en aquel momento o retire su apoyo al portavoz tras votar en el pleno contra propuestas de Chordá que formaban parte del programa electoral de UCIN.

«La respuesta o inacción marcará si la crisis se resuelve o desemboca en una ruptura definitiva»

Este sector crítico con la dirección anuncia acciones legales si la ejecutiva nacional persiste en su actitud, «para hacer valer nuestros derechos y restablecer los principios democráticos que han sido sistemáticamente vulnerados». Este grupo de afiliados y simpatizantes señala que «la imposición de una gestora presidida por una persona ajena a la localidad representa un atentado contra la representación territorial, la autonomía de la agrupación y es contraria a los propios estatutos de UCIN».

«La militancia ha decidido plantarse. Si la dirección nacional continúa ignorando las reclamaciones de los afiliados y si Montalvá persiste en su deriva personalista, UCIN Alzira no descarta tomar decisiones drásticas en las próximas semanas. La pelota queda en el tejado de la dirección nacional y de Enrique Montalvá. Su respuesta o inacción marcará el futuro del partido en la ciudad y determinará si la crisis actual se resuelve o si, por el contrario, desemboca en una ruptura definitiva», expone este sector del colectivo que arropa a Mar Chordá en un comunicado.

El ultimátum a la dirección nacional se acordó en una reunión de urgencia convocada «ante la acumulación de agravios» para analizar la situación y tomar decisiones sobre el futuro. Según señala el propio comunicado, los asistentes manifestaron su «profundo malestar por la falta de comunicación y transparencia de la dirección nacional» y señalaron que la «dilación injustificada» en la aceptación de nuevas afiliaciones o «el silenciamiento de determinados miembros de la agrupación han lastrado el funcionamiento del partido en Alzira».

«Especialmente grave ha sido la vulneración del protocolo de igualdad, que en el caso de UCIN ha sido completamente ignorado, ya sea por no haber sido facilitado o porque, directamente, no existe. La falta de respuesta a una solicitud formal para su implementación ha reforzado la percepción de que la dirección nacional está actuando de espaldas a la militancia y a los valores que, en teoría, defiende el partido», relata el comunicado, que califica la expulsión de Chordá del equipo de gobierno como una «traición de Montalvá» y señala que el voto en contra del portavoz a dos mociones de Mar Chordá que recogían propuestas del programa electoral de UCIN representa «la prueba definitiva de su desvinculación con los principios y compromisos adquiridos ante los c iudadanos» y «un punto de no retorno».