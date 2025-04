La edil bielsista de Sueca Manoli Egea se postula para liderar el PSOE en la Ribera Baixa

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Sueca Manoli Egea, alineada con el líder provincial, Carlos Fernández Bielsa -que renovará en el cargo tras imponerse en unas apretadas primarias a Robert Raga-, ha anunciado que presentará su candidatura para convertirse en la secretaria general del PSOE de la Ribera Baixa en el próximo congreso comarcal, que seguirá al cónclave provincial previsto para el próximo 13 de abril.

El actual secretario comarcal, Rafael Gisbert, ha confirmado que no tiene intención de optar a la reelección para no acumular cargos «y dejar paso a savia nueva». Gisbert es concejal en Favara y presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, cargo que ocupó tras la salida de la propia Egea tras la moción de censura que el PSOE sufrió en Sueca. Gisbert está alienado con el bloque que en la comarca lidera el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, estrecho colaborador de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que apoyaba a Raga, un sector que no se descarta que impulse una candidatura alternativa.

«Cohesionar la comarca»

Egea ha destacado que su decisión de optar al cargo de secretaria general responde a la necesidad de cohesionar la comarca y garantizar la representación de todos los municipios en las próximas elecciones. «Quiero que toda la Ribera Baixa se vista de rojo, y creo que la mejor manera de lograrlo es trabajando unidos», ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de respaldar el liderazgo de Carlos Fernández Bielsa, que se impuso en las primarias para la eleción del secretario general del PSPV en la provincia de Valencia. «Primero apoyamos a Diana Morant para que represente a todos los valencianos y sea nuestra futura presidenta de la Generalitat. Ahora, con Carlos Bielsa al frente de la provincia, es fundamental que toda la comarca trabaje unida para brindarle el apoyo necesario», ha explicado la edil suecana.

Egea ha insistido en la necesidad de unidad dentro del partido para consolidar el proyecto socialista en la Comunitat Valenciana. «Nuestro partido es democrático, y esa es una de las razones por las que milito en él. Ahora todos debemos apoyar a Carlos Bielsa sin fisuras, porque la unión es la clave para ganar y fortalecer nuestra presencia en la Comunitat Valenciana», ha señalado.

Finalmente, la candidata a la secretaría general ha expresado su compromiso con el proceso democrático interno del partido y ha asegurado que, en caso de no resultar elegida, se pondrá a disposición de quien gane para trabajar juntos en una comarca fuerte y cohesionada. «No sé si habrá más candidaturas, pero si no gano las primarias, aceptaré el resultado y apoyaré al ganador para fortalecer nuestra comarca», ha concluido.