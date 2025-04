Alzira reivindica el Dia Mundial de l'Autisme

Des de la Regidoria de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda d'Alzira volem sumar-nos a la difusió del Dia Mundial de la conscienciació sobre este trastorn, no només hui, sinó al llarg de tot l’any a través de les activitats programades.

Per això, a través de les entitats especialitzades en autisme, treballem cada dia per a oferir els serveis específics i especialitzats que afavorixen el benestar, desenvolupament i participació social d’este col·lectiu.

Des de l’Ajuntament s'han dut a terme activitats de gran importància sobre este trastorn dins del marc de treball d’Autonomia i Atenció a la Dependència. En este primer trimestre de 2025, s'ha dut a terme una experiència formativa compartida amb els Centres de Salut d'Alzira d'Atenció Primària, i entitats com IDINEA, un programa especialitzat que treballa amb el Trastorn d’Espectre Autista (TEA) de l'entitat La Nostra Veu (LNV).

Al gener, IDINEA va participar en esta formació aportant una visió global de l'autisme. Al mes de febrer els continguts dirigits a les famílies van ser sobre sistemes de comunicació alternativa i augmentativa per a persones amb TEA. Al mes de març, es va dur a terme la formació específica amb l'experta jurídica en drets socials, Sandra Casas, en el marc municipal del treball amb diversitat funcional garantint així informació d'un dels drets més fonamentals: els drets de les persones amb discapacitat.

Entre altres objectius es pretén dotar a les persones cuidadores de ferramentes i coneixements per a millorar la qualitat de vida i generar coneixement i assessorar legalment famílies de persones amb diversitat funcional, per exemple, sobre excedències, permisos o reducció de jornada per la cura del fill o la filla. D’esta manera es genera empoderament i atenció de qualitat.

Alzira és referent per la seua sensibilitat per a informar i formar per a les cures de persones amb este trastorn, amb una molt bona acollida per part de totes les persones participants.

Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme 2025

Hui, 2 d’abril, ens sumem a la difusió i conscienciació sobre l’autisme, perquè no hi ha dos persones amb autisme iguals. Cada persona autista és única, té les seues pròpies necessitats, capacitats i interessos. Per això, cada una necessita uns suports especialitzats i adaptats a la seua situació personal i al seu moment vital.

Des de l’Ajuntament volem donar visibilitat a este trastorn a través de la il·luminació de les fonts del municipi i de la façana de l'edifici consistorial amb el color blau de l'autisme.

A més, La Nostra Veu organitza la Carrera Solidària per l'Autisme que se celebrarà a la nostra ciutat el pròxim dissabte 5 d'abril a les 11 amb eixida des de la Plaça Major. Els dorsals estan disponibles en La Nostra Veu, CEIP Alborxi, CEIP Ausiàs March, El rincón de los genios, Farmàcia Bertomeu, la perruqueria Pelubel i el Centre d’Activitat Esportiva Aequum. Preu 5€.

Autisme

A Espanya, es calcula que 1 de cada 100 persones està en l'espectre de l'autisme, la qual cosa suposa centenars de milers de persones amb realitats i necessitats diverses. No obstant això, malgrat esta significativa presència en la nostra societat, el coneixement sobre l'autisme i el reconeixement dels seus drets encara són insuficients. Coneix tota la informació en https://diamundialautismo.com/