Más de 3.000 cofrades de 29 pueblos toman las calles de Alzira en la procesión diocesana

Alzira ha abierto durante la tarde de hoy las puertas de su ciudad a vecinos, cofrades y visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia de València, que no han querido perderse la XXXVI Procesión Diocesana. La ciudad ha acogido por primera vez este desfile como capital provincial de la Semana Santa. Cabe recordar que el municipio fue sede de la Diócesis de València por última vez en 1987, aunque, en aquella ocasión, no se celebró esta procesión, por lo que la expectación ha sido máxima. La celebración probablemente no volverá a repetirse hasta dentro de treinta años, ya que el título va rotando entre las 35 localidades que forman parte de la diócesis.

Durante más de cinco horas, más de 3.000 cofrades de 29 juntas de hermandades y cofradías de los distintos pueblos que conforman la diócesis han recorrido las calles del municipio acompañando las 27 imágenes y junto a sus estandartes.

Alzira se ha adelantado con este desfile casi siete días a las tradicionales procesiones que protagonizan la ciudad durante la Semana Santa. El buen tiempo, a pesar de la presencia de vientos puntuales, acompañó a los cofrades ataviados con sus túnicas de distintos colores en este desfile tan especial. «Esta procesión no sólo ha puesto en valor nuestra Semana Santa, que es única, sino que los alzireños y las alzireñas también han tenido la oportunidad de conocer otras realidades», explicaba la concejala de Fiestas, Gemma Alós, minutos antes del desfile.

La hermandades iniciaron la procesión en la calle Gandia y, posteriormente, recorrieron las vías de Benito Pérez Galdós, la plaza Major y los Casalicios hasta llegar a la iglesia de Santa Catalina. El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha presidido la procesión, junto a otros miembros de la corporación, y ha estado acompañado por los primeros ediles de otras localidades participantes.

El presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira, José España, también ha formado parte del acto. «Es un acto muy importante y emotivo para la ciudad, ya que vendrán muchos pueblos y podrán disfrutar de gran parte de nuestros pasos», reivindicaba. Reconocía que «la ciudad ha trabajado mucho para poder celebrarlo».

Poblaciones afectadas

La procesión contó con la participación de cofrades de 29 localidades de los 35 municipios que conforman la diócesis. Entre ellos, destacan Alzira, Alginet, Llíria, Gandia, Oliva, Torrent, Pego, Tavernes de la Valldigna, Requena, Sagunt, Alboraia, Silla, Dènia, l’Alcúdia, València, Sueca, Xàtiva, Alberic, Corbera, Rafelbunyol, Albal, Carlet, Benetússer, Aielo de Malferil, Ontinyent, Cullera, Benifairó de la Valldigna, Fortaleny y Carcaixent. Todos ellos estuvieron acompañados del sonido de los tambores.

El desfile estuvo marcada por el recuerdo de la dana, ya que muchas de las hermandades sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Cofradías como la de Albal -su Cristo yacente estuvo tres días flotando en su caja entre el barro y el agua- o Benetússer sólo pudieron salvar las vestiduras, pero mantienen la ilusión por seguir participando en este tipo de actos y, así, renacer de las adversidades. Por eso, los aplausos y el cariño del público les hicieron desfilar con una gran sonrisa, a pesar de todo lo vivido durante estos meses.