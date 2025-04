El Alzira FS encara su recta final para lograr el ascenso

Terrible final de temporada el que le resta al Family Cash Alzira FS para lograr el ascenso por vía directa como campeón de liga. Quedan seis partidos y cinco de ellos serán contra el 3º, 4º, 5º, 6º y 7º clasificado (O Parrulo, Málaga, El Ejido, Levante y Barça At.). Por su parte, al Betis, que está empatado a 49 puntos, le resta visitar a O Parrulo y recibir a El Ejido y Levante y jugar en Ceuta, que está en descenso y en las dos últimas jornadas contra Ibiza y Sala 5 Martorell, que tienen cerca la permanencia.

Los equipos de 2ª División no tienen ahora los mismos rivales de la primera vuelta. La RFEF decidió probar el calendario asimétrico y ha gustado a los clubes. “Me gusta porque no se sigue el guion de la primera vuelta”, comentó el técnico Braulio Correal. El alzireño tendrá que hacer un descarte después de que se haya recuperado Humberto. Darrieer se perdió el último encuentro pero después de realizarse una resonancia en la rodilla también está al 100%. La única baja es la del portero Manolo, que debe cumplir el partido de sanción. El club no ha recibido contestación al escrito que remitió al comité.

Por su parte, el Barça Atlètic juega con la tranquilidad de tener la salvación casi en el bolsillo y no tener la obligación de clasificarse para el play-off de ascenso. “Este equipo crea incertidumbre porque no sabes qué equipo tendrás delante. Lo negativo es que después de 24 jornadas, ya está rodado que es el gran problema de los filiales en las primeras vueltas”, explicó Braulio. “Además, dan mucha velocidad al balón y pueden jugar con el pívot Nico o de cuatro”, añadió. Sobre su rival, Correal destacó a Adrià y el joven Roger, autores de nueve goles, el propio Nico (8) o Aniol y Pau Recasens.

El partido, que empezará a las 17 h. en la ciudad deportiva Joan Gamper, se podrá seguir por el canal de Youtube FutsalMaferTV.