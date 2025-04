La UD Alzira se la juega a todo o nada contra el Elche Ilicitano

Un auténtico match ball es el partido que a las 16 h enfrenta hoy al Elche Ilicitano y a la UD Alzira. Los azulgranas ya no pueden cosechar otro resultado que no sea una victoria porque de no lograrla quedarían completamente a merced del Olot, que juega en Palma de Mallorca contra el descendido filial bermellón. Por su parte, los franjiverdes, que hace dos semanas estaban a un solo punto del play-off, han visto cómo las derrotas contra Sabadell y Olot les dejan a cinco de luchar por el ascenso pero también a cinco del play-out.

Finalmente, David Porras no contará con el central senegalés Faye después de que no haya llegado el visado y tampoco el jugador haya entrenado con los que serían sus nuevos compañeros. También serán baja por lesión Javi Jiménez, Fortes y Encada a los que se le une Carretero, sancionado por acumulación de amonestaciones. Vuelven a la convocatoria y posiblemente al once los sancionados Bono y Kike Fabra. Sala ya está plenamente recuperado de los mareos y vómitos que sufrió la semana pasada y Jawed ya ha podido entrenar plenamente. La mala noticia es que el central Raúl no está al cien por cien y estará en el banquillo de inicio.

El filial del Elche quiere aprovechar el ansia de los azulgranas y tratarán de tener el balón al máximo. Ángel Donato no tiene jugadores lesionados ni sancionados y puede jugar la baza de contar con los jugadores que irían con el primer equipo ya que este juega el lunes contra el Racing de Ferrol. Donato ha dejado de contar en las últimas semanas con el excanterano alzirista Flavio, que arrancó muy bien la temporada con cuatro goles pero ha perdido la titularidad y juega los últimos tramos de encuentro. En la primera vuelta se pensó en contar con el para el primer equipo pese a sus 19 años. Una baza favorable para el Alzira es que Donato ha dejado de contar con su máximo goleador, Iomar, autor de 11 tantos. El alcoyano no ha renovado y el técnico opta por la apuesta del club, el joven estonio Jürgens.

El árbitro del encuentro será el balear Nil Cubas Torras. El último partido en Elx queda para el recuerdo blaugrana ya que la remontada en el último cuarto de hora (1-2) volvió a dar opciones al equipo de Dani Ponz a luchar por el ascenso a 2ª RFEF.