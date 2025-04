La atleta Laura Méndez se impone en el maratón de Zaragoza

La atleta de Almussafes Laura Méndez se coronó ayer en el Maratón de Zaragoza, que contó con la participación de más de 1.800 corredores. La corredora afincada en Sagunt consiguió parar el cronómetro con un tiempo de 2:42:26. La gran vencedora se impuso a su rival Foix Montaner con una ventaja de casi 13 minutos.

La propia Méndez ha reconocido en sus redes sociales que este reto no estaba entre sus propósitos. "Hace cinco semanas me propusieron correr el maratón. Acepté el reto, ya que no tenía un objetivo claro en mente y la verdad es que no puedo estar más contenta", explica. Méndez demostró durante los 42 kilómetros su resistencia y preparación.

"Un maratón no es fácil, hay que salir y acabarlo", indica. Desde que decidió participar en la XVIII edición del Mann-Filter Maratón, Méndez tenía un objetivo: "Mi objetivo era intentar ganar y olvidarme de hacer ninguna marca". La atleta, que partía como una de las grandes favoritas, agradecía el apoyo durante todo el recorrido, que finalizó en el Pilar, donde pudo romper la cinta que la proclamaba como campeona.

El Ayuntamiento de Almussafes felicitaba en nombre de toda la población a la deportista minutos después de su victoria. El consistorio mostraba su orgullo ante esta hazaña. "Laura no ha defraudado y se ha coronado campeona, cruzando la línea de meta con un tiempo de 2:42:26 y confirmando su gran estado de forma y su condición de referente del fondo nacional. Merecida victoria, campeona", afirmaba.

El propio consistorio ya le dedicó una calle en 2022 con motivo de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.