Algemesí: Un ajuntament amb més contes que comptes

L’alcalde d’Algemesí ha decidit gastar-se tot el romanent de tresoreria en pagar el que quedava de deute. I això, per a un vídeo i un titular pot sonar molt bé, però la realitat és que deixant d’invertir eixos tres milions i mig d’euros després del que ha passat a la dana, l’alcalde sí ha endeutat Algemesí.

El romanent de tresoreria, en poques paraules, són els diners que no t’has gastat l’any anterior i que pots utilitzar-lo en inversions a l’any posterior. Un alcalde pot utilitzar eixos diners per a renovar carrers, renovar el clavegueram tan afectat per la dana, per a elaborar un pla de revitalització agrícola, línies d’ajudes a comerços i empreses, línies d’ajudes a joves emprenedors, inversió per fer edificis nous com un hangar de piragües o una casa de la música. Però, l’alcalde José Javier Sanchis ha volgut destinar tot el romanent de tresoreria per pagar el deute, un deute que a Algemesí no li suposa una gran càrrega i que encara que es paguen interessos no li suposava un gran esforç.

Imagineu-se una família de dos adults i dos menors que volen comprar una vivenda per 120.000 €. Si aquesta família tinguera 120.000 € al banc, no els destinaria a pagar la vivenda sencera perquè després tindrien altres despeses com pagar la roba, la llum, l’aigua, el menjar... La família tindria un xicotet deute amb el banc, amb el que podrien fer front mentre poden pagar la resta de despeses. Doncs l’alcalde ha preferit pagar l’hipoteca en un moment en què Algemesí necessita una gran inversió i això significa endeutar la ciutat per al futur.

Un ajuntament no pot funcionar a partir de grans titulars o vídeos virals, un ajuntament que necessita una forta inversió no pot tindre els comptes municipals parats, uns pressupostos amb cap inversió econòmica per Algemesí, sols preocupat de fomentar fires i les festes organitzades per l’ajuntament. No podem tindre un alcalde que es dedica a visitar més vegades el Facebook que el pressupost municipal perquè no té cap partida d’inversió econòmica que recupere el texit productiu després de la dana.

Algemesí necessita un alcalde que sàpiga que hi ha un clavegueram per reconstruir i sabem que no es recuperarà en un any, però si seguim amb esta línia de desinversió en la ciutat no s’arreglarà mai. Tenim al cap que el deute és una cosa roin perquè són diners que compromets a futur, però el deute d’Algemesí és estable, i ho és en un moment en que necessitem eixos tres milions i mig d’euros per fer tota una sèrie d’inversions per recuperar la nostra ciutat.

Quan l’alcalde va presentar el pressupost de l’any 2025, després de la dana, li vam explicar que era més important en dotar d’ajudes econòmiques als llauradors encara que fora demanant un préstec al banc abans que aumentar la partida de la festa que organitza l’ajuntament, li vam explicar que era més important recuperar els comerços perduts i dotar urgentment una quantitat econòmica per invertir-los en la ciutat abans que comprar una pèrgola per al cementeri.

Sabem que dir que ha eliminat el deute d’Algemesí és una noticia que impacta i que pareix que la gestió ha sigut fenomenal, però no invertir en el futur de la ciutat és molt pitjor que tindre un deute ja que promociones que els comerços desapareguen, promociones que els carrers s’inunden amb una poca pluja, endeutes el futur d’Algemesí deixant als agricultors sense ninguna inversió local.