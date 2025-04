El edil que dejó el PSOE de Sueca: «No me siento representado por el proyecto de Vázquez y Egea»

El concejal Vladimir Micó ha roto su silencio varias semanas después de dejar grupo municipal socialista de Sueca al solicitar el paso al grupo de no adscritos en el ayuntamiento y, si bien defiende que tomó esta decisión por «conciencia y convicciones», no oculta importantes diferencias con sus excompañeros de partido.

«A nivel local no me siento representado por el proyecto liderado por mi excompañero Dimas Vázquez y aún menos si continúa ‘su mano derecha’ actual», señala el también expresidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, dejando a las claras la fractura con la única candidata que ha anunciado su decisión de presentarse a la secretaría comarcal del PSPV, Manoli Egea.

«Las causas de mi salida del grupo municipal no son otras que por conciencia y por convicciones», afirma Micó. Según sus palabras, su conciencia no le permitía dormir tranquilo tras haber participado, por disciplina de grupo, en votaciones con las que no estaba de acuerdo, o al sentirse partícipe de discursos que califica de «rancios» y motivados por el «mal perder» de algunos compañeros. «Discursos que nos veíamos obligados a asumir como propios, aunque no compartiéramos su contenido», asegura.

Descarta entrar en otro partido

Micó no cierra la puerta a seguir implicado en política, aunque «sin militar en ningún partido», defendiendo a nivel estatal y autonómico sus convicciones: «Mi voto seguirá siendo siempre en la misma dirección, por convicciones ideológicas como siempre he hecho, esta situación no cambia para nada mis pensamientos ni mis ideas», asegura, mientras marca diferencias con el excalde de Sueca y jefe de filas del grupo municipal, Dimas Vázquez.

Marcha "muy meditada"

El concejal insiste en que su marcha ha sido «muy meditada» y aclara que las diferencias ideológicas con el resto del grupo socialista se hicieron más evidentes una vez en la oposición, tras la moción de censura. «Desde dentro se ven todos los defectos de ese proyecto progresista que muchas veces no aplica todo lo que predica hacia fuera», sentencia el concejal suecano, que también ha criticado la línea de actuación del partido más allá del ámbito local.

Como ya informó Levante-EMV, Vladimir Micó presentó a finales de marzo por registro de entrada su solicitud para abandonar el grupo socialista y pasar al de no adscritos, una instancia de la que se dio cuenta en el pleno municipal del 3 de abril, al que no asistió. El edil había guardado silencio sobre los motivos de su ruptura con el PSOE. Micó expone ahora que su decisión «no responde a un conflicto puntual ni a un desencuentro personal con mis compañeros de partido, sino que obedecen a una profunda reflexión interna sobre mi papel en el grupo y sobre la coherencia entre mi pensamiento político y las decisiones que nos veíamos obligados a adoptar».

La salida de Vladimir Micó del grupo socialista abre interrogantes sobre el rumbo que tomará su carrera política desde su nueva posición como concejal no adscrito. Por el momento, el PSOE local no se ha pronunciado de forma oficial sobre esta decisión.

