Els barris d’Alzira s’omplin de teatre del 14 de maig al 7 de juny

Les arts escèniques arriben als barris de la ciutat d'Alzira, amb la campanya de teatre infantil “Escena als barris”, dirigida als xiquets i xiquetes de 7 a 11 anys.

Des de a regidoria de Cultura, de la mà de Rosana Mira, "Pupetes", arriba esta primera edició de taller de creació teatral en la qual a través de jocs, els participants crearan personatges per a representar dins d’un guió per a l’espectacle obert al públic Aladin/a i el Rei (o la Reina).

Segons el regidor de Cultura, Israel Pérez, “amb el Teatre als barris apropem la cultura als més xicotets de la casa i ho fem des dels seus barris. Entenem que forma part d'una de les principals estratègies de la regidoria de Cultura per a la legislatura 2023-2027, acostar-nos a diversos públics i descentralitzar la Cultura per a arribar a cada racó de la ciutat”.

Des del 14 de maig i fins a la primera setmana de juny, es portarà a terme un taller, que consta de 3 sessions d’una durada d’hora i mitja, cada dimecres, dijous i divendres de 19.00 a 20.30 h. A més els dissabtes tindrà lloc la representació en cada barri, a les 12 h.

Els llocs i dies del taller són:

Barri Les Basses, al local de l’Associació de Veïns Les Basses.

Dimecres 14 de maig, dijous 15 de maig i divendres 16 de maig, i la mostreta de teatre serà el dissabte 17 de maig.

Barri Sagrada Família, al local de la Falla Sagrada Família.

Dimecres 21 de maig, dijous 22 de maig, divendres 23 de maig, i la mostreta el dissabte 24 de maig.

Barri Urbanització El Racó, Local de l’Associació de Veïns El Racó.

Dimecres 28 de maig, dijous 29 de maig, divendres 30 de maig, i la mostreta el dissabte 31 de maig.

Barri Albuixarres, al local Falla Albuixarres–Camí Fondo.

Dimecres 4 de juny, dijous 5 de juny, divendres 6 de juny, i la mostreta el dissabte 7 de juny.

Cada taller té una capacitat màxima per a 10 xiquets i xiquetes. Els participants es comprometen a vindre tots els dies assignats per a la correcta representació de l’obra. Prèviament al començament de les sessions hi haurà una reunió informativa per a conèixer el grup i repartir els guions.

Inscripcions

Apunta't enviant un correu electrònic a granteatre@alzira.es indicant en nom i cognom participant, dades del pare/mare/tutor (nom, cognoms i número de telèfon),i el barri on es vol participar: Les basses, Sagrada Família, El Racó o Albuixarres–Camí Fondo.