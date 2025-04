El granizo provoca daños en cítricos, caqui, fruta de hueso y viñas en campos dels Alcalans

Dos granizadas en menos de seis meses. El pedrisco que cayó este martes por la tarde ha provocado notables daños en cultivos de varias localidades de la Vall dels Alcalans, especialmente en Turís, Montroi y Real, casi medio año después de la piedra que ya cayó durante el episodio de la dana de octubre. Las pérdidas esta vez se concentran en casi todos los tipos de cultivo, especialmente en la fruta de hueso, el caqui, la vid y los cítricos, con extensas parcelas marcadas o directamente arrasadas.

Aunque todavía es pronto para hacer un balance global de los daños, los agricultores muestran su preocupación por el estado de la fruta, sobre todo por la fruta de hueso o de verano (melocotones, ciruelos, paraguayos y nectarinas), que en muchos campos ha padecido un «siniestro total», en palabras de los expertos de la zona.

Frutas dañadas por el granizo en la Ribera. / Levante-EMV

Fruta de hueso: campaña perdida

Uno de los más afectados ha sido Rafa Puchades, agricultor de Turís, quien señala que el daño es devastador. En muchas parcelas, la campaña se da por perdida. «Algunos frutos están rajados y otros tienen muchas marcas», afirma Puchades.

José Joaquín Collado, presidente de la cooperativa hortofrutícola de Turís, confirma este daño: «Ha pillado justo el momento en que íbamos a empezar la campaña. Esta fruta marcada ya no valdrá comercialmente».

Una comarca golpeada dos veces

Esta granizada se suma a los daños de la dana de octubre: «Es la segunda vez que nos golpea en menos de medio año», recuerdan Collado y Puchades. «Durante la dana el caqui pasó por un siniestro total y ahora volvemos a tener el mismo problema», coincide Vicente Monlleó, gerente de la cooperativa hortofrutícola de Real.

De hecho, el cultivo de la fruta de hueso ya se vio afectado no solo por el granizo, sino por los daños que la riada generó a los sistemas de riego. Muchos agricultores de la Ribera Alta no han podido regar y, como consecuencia, la producción no alcanzará un grado de maduración, calibre y calidad suficiente para ser comercializada. Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que apruebe o, en su caso, eleve al Gobierno central el establecimiento de una línea extraordinaria de ayudas.

Viñas y caquis deshojados

En zonas de Turís como el Pla, Campillo o Calicanto las viñas «han quedado peladas» en palabras de Puchades, justo en un momento clave del desarrollo de la planta. «Tenían ya unos 10-12 cm y estaban sacando fruto, pero el granizo, aunque pequeño, ha caído en mucha cantidad e intensidad y las ha deshecho», lamenta el agricultor. Sin embargo, la afección se concentra solo en medio término de Turís, no en todo el grueso de las viñas, lo que ha aportado algo de tranquilidad al sector, como confirman desde la cooperativa vinícola de la localidad.

Albaricoques en Turís afectados por la granizada. / Levante-EMV

Los cultivos de caqui también presentan un panorama preocupante: «Estaban muy tiernos y han quedado pelados», explica Puchades. Todavía es pronto para hacer una valoración: «El daño en la fruta es como una moradura, te das el golpe pero notas el daño cuando pasan unos días», añade. «Tendremos que esperar a ver cómo reacciona el arbolado, si padece la madera, le costará recuperarse», analiza Monlleó.

Cítricos en floración

En el caso de los cítricos, aunque el daño no es tan inmediato, preocupa el impacto en las flores, ya que muchas han caído al suelo por la granizada. «Ahora mismo estamos en el paso de flor a cuajado y no sabemos todavía cómo puede reaccionar el árbol. Si intentamos aclararlo, puede tirar también el fruto que ya está débil y quedarse en nada», explican desde el sector. Gerardo López, alcalde de Real, afirma que los naranjos han perdido «mucha flor y mucha hoja» e incluso todavía quedaba hielo al pie de los árboles este miércoles por la mañana.

En Montroi la mayoría de los cultivos son de naranjas. Según el alcalde de la localidad, Manuel Blanco, la zona más afectada ha sido la zona de la Canyà, pegada a los términos de Turís y Montserrat. «Habrá daños, pero es pronto para valorarlos», afirma Blanco.

Frutas dañadas por el granizo en la Ribera. / Levante-EMV

Agroseguro

Además del golpe agronómico, los agricultores se enfrentan ahora a negociaciones con la aseguradora. «Esta mañana había colas de agricultores que pasaban a dar parte», comenta el presidente de la cooperativa de Turís. «A veces valdría más que la piedra te lo destrozara todo y te pagaran el 100 %, porque si el campo está al 70 % de daños, pagar la mano de obra para recoger la cosecha te cuesta más de lo que vas a sacar de vender la fruta. Haces el mismo trabajo, pero recoges menos kilos», valora Puchades.

AVA-ASAJA pide a Agroseguro que acelere las peritaciones de las parcelas afectadas por el granizo a fin de que los agricultores perciban las correspondientes indemnizaciones con la mayor prontitud posible. Asimismo, la organización agraria solicita a las administraciones medidas fiscales y ayudas directas a los productores de los términos damnificados que no habían formalizado el seguro por estar abierto el período de contratación que venían realizando todos los años.

Daños generales

De manera más global, AVA-ASAJA estima daños en un total de 8.500 hectáreas entre las comarcas de la Ribera Alta, l’Horta Sud y la Hoya de Buñol. De esa superficie, 2.400 hectáreas se han visto perjudicadas de forma considerable, lo que ha causado pérdidas iniciales de unos 3 millones de euros. Los términos municipales más azotados por esta granizada han sido Montroi, Real, Alfarp y Llombai, afectados de manera muy especial con pérdidas de hasta el 100%, Picassent y Turís, con daños también significativos en diversos puntos de sus términos municipales y en menor medida Alginet, Catadau, Montserrat, Godelleta, Carlet y Alborache.