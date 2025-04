El PP abandona el pleno de Cullera tras la acusación de actitudes machistas por parte de una edil del PSOE

La temperatura y la crispación política subió muchos grados en el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Cullera el miércoles. El grupo municipal del Partido Popular abandonó la sesión tras las palabras de la concejala de Igualdad, Marta Tur, quien denunció públicamente haber sido objeto de actitudes machistas por parte de algunos miembros del PP. En su intervención, Tur afirmó que “se le habían hecho burlas que jamás se habrían producido si hubiese sido un hombre” y señaló haber sufrido “sonrisas sarcásticas y gestos como guiños” por parte de concejales populares durante sus intervenciones en anteriores plenos. Según sus palabras, estos comportamientos evidencian una falta de respeto sistemática hacia las mujeres que participan activamente en política.

“No permitiré que se me falte al respeto ni que se me ridiculice mientras ejerzo mi derecho a hablar en un pleno municipal. No es una cuestión personal, es una cuestión de dignidad para todas las mujeres que hacen política. No callaré”, manifestó Tur.

La bancada popular, por su parte, calificó las acusaciones de “infundadas y sin justificación” y denunció que el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, “consiente y normaliza este tipo de intervenciones sin intervenir para restaurar el respeto institucional”. El portavoz popular, Alan Martínez, solicitó la retirada inmediata de las palabras de la concejala y, al no obtener respuesta ni del gobierno local ni de la propia edil, el grupo decidió abandonar el pleno como señal de protesta.

“El alcalde ha vuelto a mirar hacia otro lado. No se puede normalizar el insulto político ni las acusaciones sin pruebas. Hoy hemos dicho basta”, declaró Martínez.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno y la oposición progresista se ha señalado que la salida del PP del pleno no fue espontánea, sino premeditada. Según el portavoz adjunto socialista, Álex Morales, “el abandono fue planificado porque sabían que se iba a debatir sobre temas sensibles como la sanidad pública, la educación pública y la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la DANA”.

“Una vez más, el Partido Popular abandona al pueblo de Cullera. No han querido dar la cara ni participar en un pleno donde se exigía la reapertura del servicio de cardiología, la defensa de la construcción de nuevos centros escolares y la asunción de responsabilidades políticas en la gestión de las ayudas tras la DANA”, denunció Morales.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también quiso pronunciarse al respecto: “El PP de Cullera ha vuelto a no dar la cara por los derechos y servicios públicos del pueblo. Han abandonado el pleno, de forma ya planificada, para no debatir ni defender la salud pública, la educación pública ni la responsabilidad institucional en la gestión de la DANA por parte de Mazón”.

El debate político en Cullera se intensifica en un contexto marcado por la tensión entre la defensa de los servicios públicos y las acusaciones cruzadas entre partidos, en un clima donde el respeto institucional vuelve a ser motivo de controversia.