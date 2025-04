Tres candidatas optan al cargo de fallera mayor de Alzira por primera vez en siete años

Tres candidatas optan al cargo de fallera mayor de Alzira y cinco al de fallera mayor infantil. Con el nuevo reglamento, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, la corte de honor estará formada por las otras candidatas que no resulten elegidas, con lo que será como máximo de dos falleras y de cuatro en el caso de las infantiles. No se podrá elegir a nadie más para la corte. Otra novedad es que, en el caso de que al jurado no le convenza ninguna candidata, el título de fallera mayor puede quedar desierto, con lo que la ciudad no tendría ese cargo por primera vez en su historia.

Hacía aproximadamente siete años que no se presentaba más de una candidata a fallera mayor de Alzira, como ha confirmado esta mañana la presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, en declaraciones a Alzira Ràdio. «Creo que en esto ha tenido algo que ver el cambio de reglamento», ha afirmado Vallés. También podría quedarse desierta la corte de honor, aunque Paqui Vallés ha afirmado a Levante-EMV que este año «no será así porque la primera toma de contacto de la junta con ellas ha ido muy bien, estamos muy contentos».

Ayer, se cerró el plazo para presentar candidaturas a las 12 del mediodía. Por la tarde-noche, cuando se abrieron los correos electrónicos (ya que este año la candidatura se presentaba vía telemática, con un formulario en línea), la JLF convocó a las aspirantes a una primera reunión. Como dicta el reglamento, todas tuvieron que firmar un contrato para asegurarse de que conocen lo que significa optar al prestigioso cargo, sus derechos y obligaciones.

Otra de las grandes novedades que contempla el reglamento fallero en este proceso es que la elección corresponde a un jurado más profesional cuando, hasta ahora, eran los representantes de las 34 comisiones alzireñas los que participaban en la votación. La JLF dará a conocer próximamente detalles sobre la identidad de estos profesionales cualificados.

Todavía se desconocen las fechas del proceso de selección y los nombres de las aspirantes, aunque Vallés calcula que sobre la segunda semana de mayo comenzará el contacto entre el jurado y todas las candidatas. El día 17 se celebrará una comida con ellas vestidas de falleras.

El sistema para elegir a las máximas representantes de las Fallas en Alzira es flexible y será dictaminado por este mismo jurado, aunque deberá ajustarse al reglamento y las candidatas deberán aparecer, sí o sí, vestidas de particular y vestidas de fallera y tendrán que hacer un discurso (el texto será el mismo para todas) para que el jurado valore sus habilidades comunicativas.