Alzira rebrà més de 120.000 euros per a projectes vinculats a l’agenda urbana

Este divendres s’ha presentat el conveni de col·laboració entre el ministeri de Vivenda i les localitats afectades per la dana. Concretament s’atorga una subvenció de 126.000 euros a l’Ajuntament d’Alzira per a desenvolupar l’agenda urbana con a municipi afectat per la dana del passat mes d’octubre. Hui el regidor d’urbanisme, Andrés Gomis ha assistit a la presentació del conveni amb la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez en la seu de la Delegació del govern i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.

El regidor d'Urbanisme d'Alzira entre Isabel Rodríguez i Diana Morant. / Levante-EMV

“Estem satisfets de rebre esta subvenció vinculada a l’agenda urbana. La dana ens mostra la necessitat, no només de reparar els danys urgents, sinó de repensar el disseny de els nostres ciutats, per a construir territori més resilients. Amb este conveni es podrà elaborar el pla local de l’agenda urbana i actualitzar-la a la nova realitat. Podem millorar la infraestructura verda, la accessibilitat i també el turisme”, ha explicat el regidor.

El conveni permet a l’Ajuntament d’Alzira rebre una subvenció directa que té com a finalitat elaborar, actualitzar o ampliar el Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana, de conformitat amb la metodologia de l'Agenda Urbana Espanyola. Es tracta per tant de, en una primera fase, identificar projectes i actuacions concretes susceptibles de ser abordades amb caràcter prioritari per haver sigut un municipi afectat per la dana.

També cal aprofundir, en aquells estudis, informes, plans o projectes sectorials que precisen d'un treball o desenrotllament, de caràcter intel•lectual, com pot ser l'elaboració de plans de mobilitat, turístics en destí, d'infraestructures verdes, etc.