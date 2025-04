Un hundimiento a causa de la dana obliga a cortar la ronda de Carlet

Un hundimiento en el firme de la Ronda del Malecó, a la altura del pasaje del Mercat y junto al río Magro, ha obligado al Ayuntamiento de Carlet a cortar la circulación en este tramo, desde la rotonda del Teatro Giner hasta el Portal del Tambor. El hundimiento, consecuencia de la dana, no ha provocado accidentes, pero el consistorio ha cortado el tráfico y únicamente permite el acceso a residentes.

El origen del hundimiento se encuentra en los daños sufridos en el colector de la zona a causa de la dana. Aunque está prevista una actuación integral para la renovación del colector (subvencionada por el Ministerio y actualmente en fase de tramitación), la peligrosidad del hundimiento ha llevado al consistorio a ejecutar una reparación provisional del pavimento. «Estaba cediendo poco a poco el socavón y teníamos que actuar», explica la alcaldesa, Laura Sáez.

A unos metros del hundimiento se están llevando a cabo las obras de restauración del puente de la Creu Negra, que conecta el pueblo y el polígono industrial. La alcaldesa afirma que, hasta que la circulación en este puente se retome, no podrán realizar las obras definitivas en la Ronda del Malecón: «Estamos elaborando la memoria técnica para enviarla al Ministerio, obtener su aprobación y licitar la obra, pero hasta que no esté hecho el puente, no podremos cortar la circulación en la Ronda del Malecó porque dejaríamos una parte del pueblo incomunicada. Mientras tanto, hemos optado por una solución de emergencia para garantizar la seguridad», señala Sáez.

De manera provisional, los operarios municipales están rellenando la zona afectada con hormigón para evitar que el hundimiento empeore. Esta actuación permitirá estabilizar temporalmente el firme mientras se completan los trámites del proyecto definitivo. La previsión del ayuntamiento es que, si las condiciones lo permiten, la circulación pueda reanudarse en un plazo aproximado de 24 horas, ya que los operarios trabajarán también esta noche.

Este no es el único punto afectado en la localidad. Otros colectores, como los de la calle Reverendo Rafael Peris, han sufrido daños similares derivados de la dana: «Es necesaria una renovación integral en todo el pueblo», afirma Sáez.