La luz vuelve a la Ribera con diferencias de más de seis horas entre pueblos

El gran apagón nacional dejó sin luz a todos los pueblos de la Ribera desde ayer al mediodía hasta bien entrada la tarde. En algunos de ellos, la electricidad tardó hasta doce horas en volver a las calles y los hogares. A pesar de encontrarse a pocos kilómetros de distancia, en la misma comarca, hubo diferencias de más de seis horas entre pueblos que fueron recuperando progresivamente la luz.

Carlet fue una de las primeras localidades en recuperar la luz, sobre las 18:00, cinco horas y media antes que Alzira, que la recuperó a las 23:30. En la capital de la Ribera Alta se dieron curiosas escenas, como heladerías que regalaban los helados para que no se echaran a perder. Allí, al igual que en otros pueblos de la comarca, era festivo por Sant Vicent Ferrer, por lo que muchos comercios ya estaban cerrados de por sí como los supermercados, a los que los vecinos no pudieron acudir en busca de pilas o alimentos que no necesitaran ser cocinados con calor.

Una heladería regala helados a algunos vecinos de Alzira. / Pascual Fandos

La vuelta de la corriente fue desigual entre los diferentes barrios de l'Alcúdia: mientras en algunos ya tenían electricidad entre las 17:00 y las 18:00 (como en Carlet), a otras zonas no llegó hasta pasadas las 00:00. El suministro de agua, dependiente de bombas de agua que funcionan con electricidad, comenzó a restablecerse de manera progresiva desde la madrugada.

Por otra parte, en la Ribera Baixa, Cullera y Sueca volvieron a tener luz entre las 23:00 y las 23:30. En Cullera tuvieron que suspender actos festivos como la procesión en honor a Sant Vicent Ferrer. Carcaixent y Alberic, en la Ribera Alta, fueron algunas de las localidades más tardías en recuperar el suministro, pues no lo hicieron hasta las 00:15 y la 1 de la madrugada, respectivamente.

Telecomunicaciones

Respecto a las telecomunicaciones, la mayoría de la comarca se fue a dormir sin haber podido utilizar internet o llamar por teléfono. Desde que se fue la luz al mediodía, la conexión de las redes móviles fue intermitente y en algunos pueblos no se recuperó hasta la madrugada, como en Alberic, donde los mensajes comenzaron a llegar sobre las 3:30 de la noche.