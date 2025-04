El padre de una niña con diversidad funcional denuncia la negativa a inscribirla en la “volta a peu” de Gavarda

Un padre de Gavarda ha denunciado públicamente la negativa del ayuntamiento y de la organización a inscribir a su hija de 12 años con diversidad funcional y movilidad reducida en la carrera popular del Circuit Ribera del Xúquer, celebrada el sábado.

Ximo Peris, padre de Emma, afirma que se inscribió junto a su hija (que padece el síndrome de Dravet) para realizar el recorrido con su silla de ruedas adaptada "Joëlette", pero solo una hora antes de empezar la carrera recibió un mensaje de la regidora de deportes de Gavarda en el que esta le comunicaba que no podían participar por motivos de seguridad y porque incumplía el reglamento de la entidad organizadora del circuito.

Emma Peris y su familia participaron en otra carrera organizada hace tiempo en Enguera. / Levante-EMV

Sin embargo, dicho reglamento sostiene que los usuarios pueden participar siempre y cuando la silla de ruedas no esté motorizada, en la categoría de diversidad funcional. “Es la primera vez que nos pasa algo así, hemos participado en muchas otras carreras y nunca nos han puesto ningún problema, y nos duele que precisamente en nuestro pueblo no se nos haya aceptado”, expresa Peris. "Es una discriminación a mi hija y a todas las personas com diversidad funcional", lamenta.

"Nunca nos habían puesto ningún problema"

Por su parte, fuentes del gobierno municipal que lidera Vicent Mompó afirman que Peris y su hija no se inscribieron a tiempo a la carrera y que, además, “el pavimento no estaba en buen estado para una silla de ruedas en algunos tramos”. No obstante, el vecino afectado señala que sí que se inscribieron, ya que él llevaba el dorsal el día de la carrera, pero que el formulario online de inscripción era erróneo: “Nos inscribimos a tiempo, el jueves. Como mi hija tiene 12 años, solo me dejaba apuntarla a la carrera para niños, pero teníamos intención de llevarla entre adultos, en la de 6 kilómetros”, mantiene. “Es lo normal, hemos hecho el mismo procedimiento en otras ocasiones y nunca nos habían puesto ningún problema”, añade.

Emma Peris (arriba del todo, con una copa) pudo participar de manera extraoficial en la carrera. / Levante-EMV

Peris comunicó esta cuestión a la regidora de deportes el viernes por la mañana (ya fuera del plazo de inscripciones), pero afirma que no obtuvo respuesta hasta el sábado, una hora antes de que comenzara la carrera. Como ha podido confirmar Levante-EMV, desde el ayuntamiento les dijeron que la niña no podía participar oficialmente (ya que el seguro del circuito no les cubriría cualquier imprevisto que pudieran tener), pero sí podía unirse, de manera extraoficial, al recorrido. De hecho, al acabar la carrera, una amiga de la familia que había ganado en una de las categorías le cedió la copa a Emma. “Mi hija tenía mucha ilusión y ya estábamos preparados, así que corrimos igualmente”, explica Peris.

El PSPV-PSOE de la Ribera Alta ha señalado en las redes sociales este caso como una muestra de “sectarismo político” en Gavarda, ya que el padre de la niña es militante del partido, mientras que el alcalde del municipio, Vicent Mompó (PP), ha contestado a estas críticas por la misma vía expresando su “tristeza, impotencia, decepción y rabia” por lo que considera una “utilización” de la menor con fines políticos.