La peor segunda vuelta de la UD Alzira en 103 años

La actual plantilla de la UD Alzira pasará a la historia por igualar por tercera vez la peor racha del conjunto azulgrana de 17 partidos seguidos sin ganar, que podrían ser 18 si el domingo a las 12 no gana en Terrassa. También ha completado la peor segunda vuelta en 103 años con solo tres puntos en 16 encuentros. Lo paradójico de esta situación es que se ha fraguado en los malos resultados en el Luis Suñer Picó, el que antaño era un fortín. Solo se han ganado tres partidos, 1-0 a Cornellà, At. Balears y Europa y empatado al Elx Ilicitano, Sabadell y Badalona Futur. Igualmente, también ha sido el peor balance histórico en territorio alzirista con 11 derrotas. Más que la temporada 93-94 (10) en la que meses después se planteó la disolución del club, la 91-92 (10) que se bajó de 2ª B o la 65-66 (9) donde se perdió la 3ª División tras catorce años en la categoría cuando no existía la 2ª B.

Los apenas 200 aficionados que decidieron apoyar a su equipo, ya descendido, en lugar de irse de Pascua se volvieron a llevar otro varapalo con la derrota por 0-2 ante una Peña Deportiva que llevaba un triunfo en los últimos 19 partidos. Lo que molestó especialmente a los seguidores blaugranas es ver como el equipo pitiuso corría mucho más que el suyo pese a que la situación era similar.

David Porras volvió a alinear a Leandro en portería; Fortes, Raúl, Boronat y Damián en defensa; Dani Sánchez, Kike Fabra, Kanouté, Míchel y Carretero en la zona ancha y Piera en ataque. El Alzira tuvo algunos acercamientos con un pase de Míchel a Piera que no llegó por poco, una falta del ex del Valencia que se fue ligeramente por encima del larguero o el córner servido por él mismo que cabeceó Raúl y paró Carrasco. Pasada la media hora, en la que se veía al equipo alzirista con opciones de llevarse el partido, llegó el jarro de agua fría con una magnífica volea del exblaugrana Estacio que no quiso festejar.

Al cuarto de hora del segundo tiempo, tras una mala entrega de balón, Larry marcó a placer el 0-2. Y es que esta ha sido la historia del Alzira esta temporada. La buena suerte que tuvo en la primera vuelta y que le llevó a ser uno de los mejores equipos visitantes de España se ha tornado en desgracias a modo de lesiones. Al final de la primera parte se retiró Dani Sánchez y entró Abril y los últimos veinte minutos los jugó sin Piera, que también se lesionó. La buena noticia, el retorno de Bono después de cinco partidos y el debut de los juveniles Hugo Franco y Chichi, que dejaron buenas sensaciones.