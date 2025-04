Torna a Alzira la ruta dels esmorzars ‘Entre pa i Borreguet’ de l’1 de maig al 30 de juny

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA i a proposta de l’Associació Cultural Falla Sant Joan, presenta una nova edició de “Entre Pa i Borreguet”: la ruta de l’esmorzaret del millor pa del món.

Amb l’objectiu de posar en valor l’ofici dels forns tradicionals i fomentar la col·laboració entre el gremi de forners i el sector hostaler, naix esta ruta d’esmorzars que emparellarà 8 bars amb pans dels forns d’Alzira. Cada establiment oferirà un entrepà anomenat “Borreguet” elaborat amb el pa del forn assignat, i la campanya estarà activa durant tot el mes de maig i juny. La regidora de Comerç, Gemma Alós, ha explicat que, “amb ‘Entre Pa i Borreguet’ volem reivindicar la cultura de l’esmorzar valencià i posar en valor la qualitat i tradició dels nostres forns i bars locals, a més volem agrair a la Falla Sant Joan el seu paper fonamental en este programa”. L’edil també ha valorat que “l’èxit de l’any passat ens ha impulsat a ampliar els premis i facilitar la participació per a continuar dinamitzant el comerç i l’hostaleria d’Alzira, per això vull animar a la ciutadania a participar.”

Els consumidors participants podran completar el seu passaport cada vegada que visiten un dels bars seleccionats. Podran triar el millor entrepà, el millor pa i el millor cremaet. A través d’este concurs, a més de votar per cada borreguet tastat i, podran tindre l’oportunitat de guanyar premis.

Enguany com a novetat s’han incrementat els premis i ara hi ha tres maneres de guanyar. En la passada edició els participants en la ruta que completaven el passaport, esmorzant en els huit bars, entraven en el sorteig de 10 esmorzars dobles i 10 targetes d’Alzira de 100€ per a consumir en el comerç local. En esta segona edició hi haurà premis, fins i tot, sense completar el passaport i votant en el web.

Premis

Passaport complet: Tots els que aconseguisquen els segells de tots els bars participants entraran en un sorteig amb 10 guanyadors. Cada guanyador rebrà un esmorzar doble i una Targeta Alzira valorada en 100 €.

Passaport parcial: Aquells que obtinguen la meitat dels segells, però no completen el passaport, entraran en un sorteig amb 5 guanyadors. Cadascun rebrà un esmorzar doble i una Targeta Alzira valorada en 50€.

Votacions pel millor esmorzar en el web: Tots els que voten en la web participaran en un sorteig amb 2 guanyadors, cadascun obtindrà un esmorzar doble i una Targeta Alzira valorada en 100€.

Premi “Borreguet d'Or” : Els premis al millor esmorzar (bar), al millor pa (forn) i al millor cremaet seran en forma de targetes Alzira: 500€ per al bar i 500€ per al forn, i 100€ per al millor cremaet, el “Cremaet d’Or”.

La primera edició l’any passat, va ser un gran èxit, superant totes les expectatives de participació i impacte econòmic. Més de 1.000 “esmorzadors” van gaudir dels borreguets dels forns i bars locals, i la promoció a través d’influencers, com @larutadelsesmorzars, va generar 130.000 interaccions. Això va permetre als establiments participants guanyar visibilitat i nous clients.

Funcionament

El funcionament de la ruta és molt senzill: es pot acudir a qualsevol dels bars participants i demanar l’entrepà Borreguet durant els mesos de maig i juny. En acabar, cal segellar el passaport del bar participant i valorar l’esmorzar en el web mitjançant el codi QR.

Llocs on esmorzar i de quins forns és el pa del “Borreguet”:

Artitapes – Forn Bernia. Ca Tomás – Forn Bernia. Garibaldi – Forn Salva Llopis. Casino Carreteros – Forn Salva Llopis. Tenisquash – Forn Salva Llopis. Black Pork – Forn Sant Bernat. Arnadí – Forn José Alonso. La Casa Blava – Forn de Sant Francesc.

Els “esmorzadors” han de demanar els segells als 8 bars adherits fins al 30 de juny. Una vegada completat el passaport o tenint, almenys, la meitat, es podrà dipositar en la urna habilitada en qualsevol dels establiments per participar en el sorteig.