La constructora paraliza las obras de construcción del nuevo IES Rei en Jaume de Alzira

La retirada la semana pasada de la última grúa de las obras de construcción del nuevo instituto de Secundaria Rei en Jaume de Alzira tras varios escritos de la empresa adjudicataria en los que amagaba con abandonar los trabajos y algunas semanas en los que estos se habían ralentizado han llevado al ayuntamiento a alertar a la constructora de que la paralización unilateral de las obras cuando solo se ha ejecutado la estructura supone un incumplimiento del contrato y puede comportar penalizaciones que, por el importe del mismo, se presumen elevadas, según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que ha señalado que, aunque no hay formalmente una suspensión oficial, resulta evidente que se ha paralizado la construcción del nuevo instituto.

“Si hay una oportunidad de que la empresa retome las obras, vamos a estar ahí, pero dejar la obra como lo han hecho supone incumplir el contrato y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, ha señalado el edil. La amenaza de que la anhelada construcción del nuevo instituto Rei en Jaume sufra un nuevo retraso aflora en este conflicto ya que si finalmente la empresa abandona y se rescinde el contrato se deberá realizar una nueva licitación, con todo lo que ello conlleva.

El origen del conflicto se sitúa en unas modificaciones del contrato planteadas por la empresa constructora sin las cuales, alegaba, no podía continuar, y que la dirección facultativa no ha aceptado. Esa negativa, explica el edil, derivó en una ralentización de los trabajos de construcción desde prácticamente el mes de marzo y la retirada de medios hasta que finalmente se desmontó la última grúa. “En toda las obras hay discrepancias que se pueden discutir, puede haber errores, pero cambiar el sistema de climatización o cuestiones vinculadas a las calidades no son un error del contrato”, comenta Gomis, mientras incide en que la dirección facultativa considera que esas modificaciones no están justificadas.

La anhelada construcción del nuevo IES Jaume, incluida en el Pla Edificant, arrancó tras una larga espera en el verano de 2024. El proyecto se había licitado por 14,4 millones de euros y se adjudicó a la empresa Vialterra Infraestructuras por un importe de 12,6, tras presentar una baja de cerca de dos millones. El plazo de ejecución previsto en las bases era de 30 meses, si bien la empresa constructora anunció que tenía previsto reducir esos plazos con el objetivo de que el nuevo edificio estuviera acabado para el curso 2025/26.

Gomis ha explicado que se ha informado de la situación tanto a la dirección del instituto como a la asociaciones que reúne a las familias de los alumnos. “Esperamos que se pueda resolver de la mejor forma posible”, comenta el edil, que señala que el ayuntamiento aplicará las penalidades que corrresponda.

El Partido Popular de Alzira ha atribuido a “una mala gestión del equipo de gobierno” la paralización de las obras del instituto y ha exigido al gobierno municipal “las explicaciones necesarias para saber realmente ual ha sido el motivo que ha provocado esta situación”. El concejal de Urbanismo ha señalado que el ayuntamiento está haciendo “lo único que puede hacer”.