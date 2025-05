Abril, la gata con neumonía que no ha podido sobrevivir a la dana

Centenares de animales se vieron afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Desde el primer momento, las protectoras se pusieron manos a la obra para rescatar al mayor número de afectados y poder devolverlos junto a sus familias. Muchos propietarios pudieron volver a reencontrarse con sus mascotas, pero otros no tuvieron tanta suerte, aunque sus dueños mantienen la esperanza.

Los voluntarios de los refugios y protectoras les han dado todo el cariño y cuidado para poder mantenerlos con vida, pero seis meses después todavía sufren numerosas consecuencias. Abril, una de las gatas rescatadas, no ha podido superar los daños ocasionados durante la dana.

Lacua, la protectora de Alzira, rescató a ese animal los días posteriores a las inundaciones. "En medio de este caos, la pequeña fue rescatada con una gran neumonía", recuerdan. Inmediatamente, fue tratada en una clínica veterinaria, pero días después tuvo que ser hospitalizada por "problemas respiratorios y, tras una visita al oncólogo, confirmaron que padecía un linfoma laringo-traqueal (tumor maligno)".

"Hicimos todo lo humanamente posible, incluso recurrimos a la quimio aún siendo un sacrificio económico muy grande para nuestra humilde asociación", explican desde Lacua, quienes aprovechan para agradecer el trabajo de una gran cantidad de voluntarios que no se han despegado de Abril en ningún momento.

"Finalmente la pequeña no lo ha superado, nos ha dolido en el alma no llegar a tiempo y tener que despedirnos de ella. Lo sentimos en el alma porque nuestro deseo era que se recuperara y fuera feliz después de vivir esta odisea", lamentan desde la asociación. Son conscientes que el caso de Abril no es el único. Por ello, rinden homenaje, en sus palabras, a "todos los peludos que perdieron su vida o desaparecieron durante la dana que asoló nuestra comunidad".