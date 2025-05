El Alzira se despide de la categoría con la peor racha de su historia

Por fin ha acabado la agonía para la UD Alzira. Ha finalizado la liga y, como se preveía, se ha completado la peor racha de resultados de la historia del Alzira, con dieciocho partidos sin ganar, cifra que supera las dos peores rachas anteriores de diecisiete jornadas sin conocer la victoria.

El Terrassa pasó por encima del conjunto azulgrana, ya descendido, al que infligió una soberana derrota por 3-0. Cerraba así el círculo que el cuadro egarense empezó a trazar el 21 de diciembre cuando ganó 0-2 en el Luis Suñer Picó y acababa con la racha alzirista de diez partidos invicto. Pocos podían pensar que tras lograr 28 puntos en 16 jornadas no se alcanzarían los aproximadamente quince más que habrían dado la salvación en 18 partidos.

Pero la realidad es que la maravillosa primera vuelta en la que durante dos jornadas incluso se estuvo en zona “play-off” estaba construida sobre cimientos de arena. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría se tuvo que contar con jugadores que habían bajado con sus equipos de Segunda RFEF e incluso de Tercera, otros que habían tenido menos minutos en sus equipos o que habían sido referentes pero en Tercera División.

Los puntos también llegaron de una manera muy particular. Los planteamientos defensivos de Adrián Ferrandis provocaban que las primeras partes fueran insulsas. Después, acciones fortuitas otorgaban tres puntos de una tacada. En Torrent se ganó con un golazo de chilena de Piera, en Andratx fue el único encuentro que se ganó con más argumentos (2-3) tras encajar dos hachazos de los mallorquines en veinte minutos. Después llegaron las victorias a la heroica contra Cornellà, At. Balears, Europa y Peña Deportiva. El argumento de “prefiero jugar mal y ganar” (no esgrimido por Ferrandis, eso sí, sino por aficionados) sirve para un periodo de tiempo, pero difícilmente para toda una liga y así ha sido. Leandro estuvo inconmensurable y dio muchos puntos con sus paradones y posteriormente Dolz también se ha convertido en Sant Vicent, pero no ha sido suficiente con los fallos de sus compañeros.

En la segunda vuelta se pinchó contra el Badalona, dos genialidades dieron ventaja contra el Mestalla que se torció por decisiones arbitrales y todo fue de mal en peor. Para colmo de males, la marcha de Céspedes sin que hubiese más refuerzos de invierno que Juanan y Damián, y las lesiones -y después sanciones- han mermado mucho al equipo. Los malos arranques de cada parte supusieron el 19 y el 24% de los goles encajados que provocaban jugar contracorriente. Desde el último marcador sin goles en contra, en Santa Eulària, se ha encajado 45 goles en los 18 encuentros por los 13 de la primera vuelta, y en los últimos nueve partidos, solo se ha marcado un gol. El colmo llegó a cinco minutos del final en Terrassa cuando Míchel falló el penalti cometido sobre Gio.

Otro de los damnificados ha sido el nuevo entrenador, David Porras, que dejará la UD Alzira sin haber conseguido ningún punto pese a que el juego del equipo ha intentado llevar al equipo más arriba. Sin embargo, los problemas en la zaga daban al traste con sus intenciones.

Del partido en Terrassa poco que decir. Apenas dos tiros cruzados del Alzira y los goles de Gallastegi y Aythami en el 54 y 57 que culminaban las oportunidades que habían tenido en la primera parte.

Por si no fueran suficientes los seis descensos de la pasada temporada en la base, se unen este año los del Juvenil A, Juvenil B a 1ª FFCV y Cadete C y los no ascensos del Cadete e Infantil A a Autonómica.