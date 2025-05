Los organizadores niegan discriminación en Gavarda e incluirán más modalidades de diversidad funcional en sus carreras

El Circuito de Carreras Ribera de Xúquer afirma que actualizará su reglamento para poder incluir más sensibilidades y modalidades en la carrera. Así lo expresa la organización del circuito en un comunicado a raíz de la queja de un padre de Gavarda que denunció públicamente el veto a su hija de 12 años con diversidad funcional para participar oficialmente en la carrera popular que tuvo lugar en esta localidad de la Ribera Alta el pasado sábado, 26 de abril.

Ximo Peris, el padre de la menor, defiende que inscribió a su hija en la categoría infantil dentro del plazo, pero una hora antes de la salida, la regidora de Deportes de Gavarda le comunicó que no era posible la participación de su hija Emma porque incumplía el reglamento. Peris denunció públicamente los hechos tras la carrera y destacó que no dejaran inscribirla pero sí participar extraoficialmente, pues fue la primera vez que se encontraban con esta negativa.

«El Circuito de Carreras Ribera de Xúquer es una entidad amateur y sin ánimo de lucro formada por corredores aficionados que nos implicamos de manera desinteresada, sacrificando nuestro tiempo, con el objetivo de fomentar la carrera a pie mediante la organización de nuestro circuito. Además, intentamos ofrecer, dentro de nuestras posibilidades, la máxima calidad y seguridad a todos los participantes. Nunca hemos discriminado a nadie que quiera correr, sin embargo, sí que debemos tener un reglamento para regular las diferentes categorías que participan en nuestras pruebas, así como un seguro que se basa en dicho reglamento», afirma la entidad en un comunicado.

En los últimos años han incluido la categoría de diversidad funcional, aunque esta solo contempla la participación de usuarios que tengan alguna discapacidad «siempre y cuando puedan hacer la prueba a pie, que es la modalidad deportiva que nosotros promovemos», según el comunicado. No obstante, como hay participantes en silla de ruedas, «hemos intentado regular esta situación teniendo en cuenta que sean los mismos atletas quienes impulsen la silla con los brazos proyectando la fuerza directamente a las ruedas, o bien a los aros que algunas sillas tienen adheridos, y hemos excluido cualquier otra posibilidad como las "handbike", porque la fuerza se genera a partir de engranajes y no directamente por el corredor», expresan desde la organización.

La menor no entraría en ninguna categoría

Sin embargo, la menor a la que no dejaron participar oficialmente en el circuito de Gavarda, «no estaría incluida en ninguna categoría de nuestro reglamento», como sostiene el Circuito de Carreras Ribera de Xúquer. La niña es menor de edad, por lo que debería haber participado en la categoría infantil, aunque en esta modalidad no se contempla la participación de personas con movilidad reducida. Del mismo modo, tampoco entraría en la categoría de diversidad funcional, ya que «es empujada por la familia, amigos u otros corredores», en palabras de la organización.

No obstante, y como ha ocurrido en otras carreras de otros pueblos con otros corredores que empujan carros, la organización permitió su participación en la prueba y apeló «a la responsabilidad de los progenitores y a la buena fe por parte de todos, ofreciendo la bienvenida en meta que la niña y la causa a la que da visibilidad se merecen». «Previamente se informó de que no estaba dentro de nuestro reglamento, ya que para nosotros es imposible recoger todas las casuísticas que se puedan dar. Además, se recordó, como hacemos en otras pruebas, que el circuito no está totalmente preparado ni adaptado para sillas de ruedas, ya que en el caso de Gavarda, es un pueblo con muchas cuestas, lo cual puede causar problemas tanto para los propios participantes en silla de ruedas como para los demás. Nosotros tenemos un seguro contratado, pero no sabemos si, en el caso de no cumplirse el reglamento, este se haría cargo», concluye el comunicado de la organización que, igualmente, se compromete «en la medida de lo posible» a actualizar la normativa.