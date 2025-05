Alzira comença les tasques de prevenció d’incendis forestals a l’entrada de la Casella

L’Ajuntament d'Alzira informa sobre l’inici dels treballs forestals que estan realitzant-se per part de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana en el mont d’utilitat pública V23 “Les Agulles”, popularment anomenat “La Casella” i que forma part del Paratge Natural Municipal “Murta i Casella”.

Esta setmana s’han iniciat les tasques de manteniment i consolidació de l’Àrea tallafocs d’ordre 2 de la Serra de Corbera, que comença als pilars de l’entrada de la Casella i que arriba fins a les muntanyes de Tavernes i Benifairó de la Valldigna, a través de la pista de la Casella. Per eixe motiu, i fins que s’acaben estos treballs, es podran produir talls de trànsit intermitents de dilluns a divendres fins a les 13.30 hores.

Recordem que esta infraestructura de prevenció d’incendis forestals, depenent de la Generalitat Valenciana, es va executar per part la Direcció Territorial forestal en una primera fase en 2019. Es tracta d’una infraestructura prevista al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Alzira, així com al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de Polinyà del Xúquer.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha agraït a la Generalitat Valenciana la inversió que està realitzant en millorar este punt del nostre patrimoni natural, i ha explicat que, “ens trobem en un espai natural protegit emblemàtic i volgut com és la Casella, on la prevenció d’incendis forestals s’ha de realitzar si volem tindre més garanties de protecció dels nostres ecosistemes enfront a la virulència d’un gran incendi forestal. Hi ha que tindre en compte que este punt d’entrada a la Casella, és l’únic accés des d’Alzira, concentra molta afluència de visitants els caps de setmana i festius, per tant hem de dotar-lo de seguretat i resistència al foc, per a tindre més oportunitats de lluita en cas d’incendi forestal i per a poder evacuar el paratge amb més garanties d’èxit. Vull demanar a la ciutadania en general i als visitants del paratge que siguen pacients davant dels possibles talls de trànsit ocasionats pels treballs”

Degut a l’elevada pluviometria que registra la Casella, la vegetació forestal es regenera amb major intensitat que la resta de serres de la geografia valenciana, és per això que després de 6 anys, esta àrea tallafocs necessitava una nova intervenció de manteniment per a que fos realment efectiva i també una millora en la l’adequació de l’estructura de la vegetació de la part de l’entrada a la Casella que va des dels pilars fins a l’àrea recreativa.

Esta zona, crítica per ser el punt d’entrada i eixida de la Casella i també per ser un punt de concentració de visitants, ja que en ella s’alberguen el punt de informació “La Paridera”, els aparcaments, l’àrea recreativa del Camp de Tir i el Bar-Restaurant, necessitava una intervenció per a reduir la quantitat de biomassa vegetal i la seua continuïtat horitzontal i vertical, eliminant-se part del sotabosc i de l’arbratge. Degut a que estem en un entorn natural protegit, no es va a realitzar un àrea tallafocs a l’ús, en la que es crea una discontinuïtat de vegetació pràcticament a matarrasa, és va a crear una estructura de vegetació adehesada en la que tindrem un dossel arbori amb copes separades y un sotabosc amb arbustos separats que no tocaran les copes dels arbres. Es preservaran sempre els peus millor conformats i de major valor botànic.