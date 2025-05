El alzireño Quique Bolinches roza la cima mundial del rugby 7 con la Roja

Los grandes éxitos del rugby español llevan firma alzireña. Si hace 26 años Tomás Pardo era el seleccionador español que llevó a los Leones a su primer mundial de rugby 15, otro alzireño, Quique Bolinches, se ha proclamado subcampeón del mundo de rugby 7.

A principio de temporada, el ribereño tomó el riesgo de no jugar en ningún equipo de rugby 15 español y únicamente quedar a las órdenes del seleccionador Paco Hernández «con el riesgo de que pudiera no elegirme en algún momento». Sin embargo, Quique es un fijo en la Roja en la posición de delantero y ha seguido viajando en las Series Mundiales.

La selección ha crecido exponencialmente en un año. De salvar la categoría en la última jornada de las pasadas Series, en junio estuvo a dos triunfos de haber participado en los Juegos Olímpicos de París. España -y Quique- cayó en semifinales ante Inglaterra.

Jugará el próximo verano el Europeo: «No cotemplo otro resultado que ser campéon»

«No estábamos todavía preparados», añade el alzireño. En esta edición de las Series Mundiales, «con los mismos jugadores» han acabado terceros, solo superados por Argentina y Fiyi y disputaron en Los Ángeles hace unos días el Mundial que reunía a los ocho mejores.

La competición empezó torcida cayendo ante Australia 15-10 en la fase de grupos. Llegaban al segundo partido contra Nueva Zelanda sin margen de error y ganaron a los All Blacks 7-5 con lo que seguían vivos. En el tercer y último encuentro debían ganar por ocho o más tantos a Fiyi y a un minuto del final vencían 19-12. Una marca de Trevithick dio el 24-12 definitivo y el pase a semifinales donde se encontraban a la todopoderosa Argentina, a la que no ganaban desde 2019. No obstante, todo salió perfecto y vencieron 29-5. En la final, Sudáfrica mostró su poderío imponiéndose 5-19 «pero es difícil estar más contentos».

Bolinches jugará en julio el Europeo, primero en Cracovia (Polonia) y la fase final en Hamburgo (Alemania) «donde no contemplo otro resultado que no sea ser campeones de Europa», concluyr el alzireño.