El Nan@fest d'Alzira espera milers de participants en la seua novena edició

Torna el Nan@fest a Alzira, la novena edició d’este festival de música per a les famílies presenta un cartell ple d’activitats entre les quals destaquen les actuacions dissabte de Nanets, Iruixa Skargots o Dani Miquel i diumenge tindrem a Ramonets.

Este matí s’ha presentat la nova edició d’este festival gratuït i amb entrada lliure, que per primera vegada s’extén a dos dies, dissabte 10 tot el dia i diumenge 11 de maig pel matí, al parc de l’Alquenència. “Arriba de nou un dels esdeveniments més entranyables i significatius per a la nostra ciutat. El Nan@fest no és només un festival; és una declaració d’intencions, que simbolitza el tipus de ciutat que volem ser: una ciutat que cuida, que escolta, que educa i que celebra la vida en comunitat, amb especial atenció als nostres xiquets i xiquetes, que són el futur però també el present d’Alzira”, ha explicat l’alcalde, Alfons Domínguez.

Milers de visitants recorreran el parc per les distintes zones obertes durant la jornada: la multiaventura; l’espai Crea, amb tallers d’art i creativitat; els nanojocs, amb més de jocs tradicionals; la nanobiblio o l’assentament pirata.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha presentat El Nan@fest com “una festa de la creativitat, de la imaginació i del joc, pensada perquè les famílies compartisquen moments únics en un entorn segur, educatiu i divertit. La cultura comença des de la infància, com a eina educativa i pont entre generacions, com a espai de convivència. I sabem que, si volem una societat més lliure, més creativa i més solidària, hem de començar des de la infància”.

La programació

Una programació rica, variada amb diferents espais i activitats: dos escenaris. En l’escenari principal, dissabte, tindrem els grans concerts, entre els que comptem amb Nànets de Mira Rosana, el grup Iruixa Skargots, Dani Miquel i els MA ME MI MO Músics. I diumenge tindrem a Ramonets. En l’escenari menut tindrem una varietat d’actuacions, mostres, desfilades, zumba kids, etc.

També estarà l'espai Photocall del SERVAL i Alzira Ràdio: com no podria ser d’altra forma i com fem tots els anys, les famílies que vullguen podran endur-se una foto gratuïta a càrrec del Servei de Promoció Lingüística.

Hi haurà tallers de creativitat: pintura, ceràmica, construcció d’instruments, dansa, i manualitats. A càrrec d’empreses d’Alzira com: Claur, Tàndem Espai Educatiu, Germinar, la Societat Musical d’Alzira, i l’artista Mai Hidalgo.

En l’espai Nan@biblio, trobarem contacontes, en valencià per despertar el gust per la lectura des de ben menuts, a càrrec de Murta Animacions i Rosana Mira. A més a més, hi haurà una zona igualitària, organitzada per la Regidoria de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives; una zona segura amb la presencia dels cossos de seguretat que vigilen i tenen cura de nosaltres com són: Bombers, Protecció Civil, Policia i Unitat Mòbil d’Assistència Sanitària i la zona participa, amb associacions com: LACUA, ADAFIR, CEPAIM, RIBERA EN BICI, COLLA DE TABAL I DOLÇAINA, CREU ROJA, ADISPAC I ESPAI DE ROCK.

A més a més comptarem amb un espai Multiaventura, zones de paradetes de fira, un assentament pirata, una zona d’expressió lliure, zona de Karts i patinatge, gastronetes... Tot això pensat amb molta cura, amb espais adaptats, zones d’ombra, punts d’hidratació, i amb l’objectiu de garantir una experiència segura, accessible i enriquidora per a tots. El festival inclou també espais de descans, racons de lectura, tallers compartits, i fins i tot un punts de criança amb canviadors per a bebés.

“Esta nova edició de Nan@fest forma part d’una estratègia més àmplia que des de l’equip de Cultura impulsem amb força per a mantndre Alzira com a referent comarcal de cultura educativa i participativa, on els xiquets i les xiquetes siguen agents actius” ha comentat el regidor. Qui ha agraït el seu treball a tot l’equip de la regidoria, així com a voluntaris, entitats: escoles, associacions de mares i pares, biblioteques, companyies artístiques, personal tècnic...

El tècnic de Cultura, Jordi Verdú, ha explicat que “difícilment trobarem un festival infantil gratuït de les dimensions del Nan@fest i això és un orgull per a l’Ajuntament i per a Alzira”. A punt d’arribar als deu anys, el Nanofest, és un referent al territori valencià, ja que es tracta d’una iniciativa totalment pública, creada a partir de l’equip tècnic de Cultura, i que ja està sent exemple per a altres localitats. Consulta la programació completa ací.