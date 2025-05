De la ribera del Xúquer a la del Támesis: el «Beatles Nàked Pòdcast» graba en Londres

De la ribera del Xúquer a la del Támesis: el «Beatles Nàked Pòdcast» ha cruzado fronteras por primera vez y ha viajado hasta Londres para grabar uno de sus episodios más especiales. Presentado por los profesores Borja Granell (Sueca) y Pau Bou (Fortaleny), el último episodio del «Nàked» reúne a miembros de la diáspora valenciana para conversar sobre música, migración y pertenencia, con la obra de los Beatles como hilo conductor.

«Estamos muy ilusionados porque es la primera vez que salimos al extranjero con algo que es muy local: un podcast en valenciano hecho por gente de la Ribera», explica Borja Granell. Para él y Bou, esta grabación ha sido un nuevo reto: «No es lo mismo estar en casa que fuera. Hemos grabado esta temporada también en la Universidad de Alicante y en la Casa Cantonera de Algemesí, pero allí conocíamos a la gente. No es lo mismo estar en Algemesí que en Londres, claro», señala Granell. «Mira que hay que tener poca vergüenza para ir a hablar de los Beatles a su casa y encima en valenciano, ¿no?», añade, entre risas. «Pero no hemos llevado ni una traca ni una botella de cazalla. Lo que hemos llevado ha sido el valenciano a una universidad de Londres», apunta.

Borja Granell y Pau Bou, presentadores del «Beatles Nàked Pòdcast». / Ximo Bueno

Organizado junto al colectivo Valencians UK y grabado en la Queen Mary University of London, el episodio cuenta con la participación de Jordi Miquel, profesor universitario de Alzira residente en Londres, y Malena Benavent, alumna del Royal College of Music de Londres, que interpreta una versión con violín de «Nowhere Man», un tema que precisamente «habla de estar fuera, de no sentirse de ningún lugar en concreto», en palabras de Granell.

Un «englishman» en Sueca

«Nuestro programa trata de unir la música —especialmente la de los Beatles— con cualquier otro tema. Queríamos contar cómo es ser valenciano allí», explica Granell. Al elenco del episodio también se suma Barnaby Bouchard, un joven inglés afincado en Sueca y totalmente integrado en su vida social (y lingüística, pues habla un valenciano fluido), que aporta la versión contraria: un inglés en la Ribera.

Y es que el nombre «Nàked» sintetiza esa mezcla entre la cultura anglosajona y las raíces de la Ribera. «Habla del espíritu de lo que es el podcast: la cultura anglosajona tiene mucho peso y está hecho en la Ribera. Al llamarlo así, con el acento abierto sobre la a, hacemos una especie de neologismo anglovalenciano. Es intentar condensar el espíritu del podcast en una sola palabra», detalla Granell.

«No es un podcast de los Beatles»

El podcast acumula más de 100.000 reproducciones en las principales plataformas de streaming. Sus autores lo dejan claro: aunque lo parezca, «no es un podcast de los Beatles». «En un principio nació de una pasión compartida entre Pau y yo, que era la música de los Beatles, pero a medida que el programa fue creciendo nos dimos cuenta de que era un espacio donde cabían muchas más cosas», recuerda Granell.

A lo largo de sus cuatro temporadas han tratado asuntos como la religión y el ateísmo con el sacerdote Alejandro Navarro a propósito de la canción «God», las revoluciones del siglo XX con la profesora Roser Baldoví sobre el tema «Revolution», la lucha antifascista con Guillem Agulló —padre del joven asesinado— bajo el paraguas de «Julia», o los límites del humor con el humorista Xavi Castillo a partir de la portada censurada del álbum «Yesterday and Today» del cuarteto de Liverpool. Todos los capítulos, con una duración de entre una y dos horas, cierran con una interpretación en directo de una canción.

El episodio grabado en Londres el pasado sábado se publicará en las próximas semanas. Granell destaca que el proyecto es un espacio abierto: «Somos fáciles de localizar en redes sociales y plataformas, y del mismo modo que recibimos propuestas, estamos abiertos a cualquier voz que quiera participar aunque no esté vinculada con la música», concluye.