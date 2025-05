Alzira aplicará multas de 6.000 € diarios por la paralización de las obras del IES Rei en Jaume

"Actuaremos con firmeza y con los mecanismos que prevé la ley porque hay un compromiso del ayuntamiento con el proyecto". Así de contundente se ha manifestado el concejal de Urbanismo de Alzira, Andrés Gomis, durante su comparecencia en una rueda de prensa para analizar la situación y reivindicar el compromiso del consistorio ante la paralización de las obras del IES Rei en Jaume.

Obras paralizadas del IES Rei en Jaume, en una imagen de hace unos días. / Emma Gómez Pastor

Como ya informó este diario, la empresa adjudicataria, que inició el proyecto en verano de 2024, retiró hace un par de semanas la última grúa del recinto. Previamente, la compañía ya había amagado a través de varios escritos con abandonar los trabajos y había llegado a ralentizar la construcción.

El concejal ha reiterado en varias ocasiones que la paralización unilateral de las obras supone un incumplimiento del contrato y puede comportar penalizaciones. Gomis ha explicado que el consistorio actuará con "firmeza y rigor jurídico", por lo que están estudiando todas las vías y alternativas posibles con el fin de retomar la construcción lo más pronto posible. Entre las posibles penalidades, el ayuntamiento baraja la imposición de multas de hasta 6.000 euros diarios.

La última opción, en el caso de que no se retomen las obras, es "la recisión del contrato", como ha explicado el propio Gomis. En este caso, "supondría un retraso de las obras, ya que se tendría que llevar a cabo una nueva licitación". Sin embargo, ha recordado que se trata de un procedimiento en curso, por lo que, en sus palabras, "no se puede establecer un plazo".

El consistorio, por otra parte, también alega por reunirse con las partes impilicadas con el fin de retomar la construcción. "No escatimaremos esfuerzos para retomar las obras. El IES se va a construir, por lo que no se contempla la paralización del proyecto", ha insistido. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, también ha incidido en la "negociación antes de darlo todo por perdido".

"No hay motivos"

El origen del conflicto se sitúa en unas modificaciones del contrato planteadas por la empresa constructora sin las cuales, alegaba, no podía continuar, y que la dirección facultativa no ha aceptado. A pesar de ello, y como ha señalado Gomis, esto no "es motivo". "Hay una serie de discrepancias que se están estudiando, pero no se puede paralizar la obra", ha recordado. Gomis ha expuesto, a su vez, que estas modificaciones se han producido cuando se estaban ejecutando las obras".

El consistorio se muestra sorprendido ante la situación. "Parece una empresa seria y se mostraba optimista de poder terminar más pronto las obras", ha señalado el alcalde.

El director del IES Rei en Jaume también ha estado presente durante la rueda de prensa. "Estamos decepcionados porque las ibras iban a buen ritmo. Nos habían notificado que venían niños de 1º de ESO con ilusión por estrenarlo", ha enfatizado el director Ricardo Fabra.

El AMPA del instituto también ha manifestado su descontento, ya que esta situación "pone en riesgo el derecho de la educación".