El PSPV de Favara busca apoyos para una moción de censura ante la «inoperancia» del PP

El PSOE de Favara, grupo mayoritario en la oposición, ha anunciado su disposición a impulsar un cambio de gobierno al considerar que el actual ejecutivo del PP, que se encuentra en minoría, resulta «inoperante» y ha mostrado su intención de buscar apoyos para forzar el relevo, que necesariamente pasa por la presentación de una moción de censura. «Desde el PSPV-PSOE consideramos que un cambio de gobierno favorecerá los intereses de todos los vecinos y vecinas de Favara y vamos a trabajar por ello», ha manifestado el portavoz municipal socialista, Rafa Aragó, dejando entrever que los contactos para explorar esta vía podrían haberse iniciado o ser inminentes.

La herramienta para propiciar este cambio sería una moción de censura, que requiere la firma de una mayoría absoluta de concejales, es decir, al menos seis de los once que componen la corporación. Una eventual coalición entre PSPV (3 concejales) y Compromís (2) sumaría cinco ediles, quedándose a uno de la mayoría necesaria. Esto implica que, para que prospere una moción de censura, sería imprescindible contar con el apoyo de, al menos, uno de los dos concejales del grupo de los no adscritos, Juanba Julián y Belén Ribes.

Esta circunstancia abre un escenario complejo de negociación a tres bandas (PSPV, Compromís y no adscritos). PSPV y Compromís siempre se han mostrado partidarios de explorar una moción de censura y, de hecho, ya negociaron un pacto de gobierno al inicio de la legislatura. Precisamente, fueron las desavenencias en torno a aquel pacto las que provocaron la expulsión de los dos concejales que ahora son clave para articular cualquier alternativa. Aquellos contactos planteaban una alcaldía compartida y que el primer edil pudiera estar liberado, uno de los puntos de fricción con los ediles Ribes y Julián.

La fractura que sufrió Compromís, que acabó con la expulsión de dos de sus cuatro ediles y la dimisión de José Francisco Vicedo como alcalde, propició que el PP asumiera el gobierno de Favara en abril de 2024. La popular M.ª Pilar Sala resultó elegida alcaldesa en el pleno de investidura gracias a la abstención de los concejales no adscritos, mientras que el candidato socialista, Rafael Aragó, sumaba a los tres votos del PSOE los dos de Compromís, lo que no alcanzaba la mayoría absoluta necesaria para su proclamación como alcalde. La ley electoral establece que, en ese caso, resulta elegido el candidato o candidata del partido más votado y, en este caso, el PP obtuvo un mayor respaldo popular que el PSOE en las municipales del 23-M, que se convirtieron en cuatro escaños.

M.ª Pilar Sala tomó las riendas de un gobierno en minoría al que no ha conseguido sumar nuevos apoyos en este primer año de mandato, en el que ha visto cómo muchas de sus propuestas eran rechazadas por la oposición, que cuenta con siete concejales, incluidos los intentos de asignar retribuciones a miembros del ejecutivo. Los socialistas se muestran dispuestos a buscar apoyos para articular otra mayoría al entender que este primer año de gobierno del PP se ha caracterizado por una «falta de gestión, de transparencia y participación» y por las «imposiciones ideológicas» ya que, pese a no disfrutar de una mayoría estable, no ha mostrado «intenciones de que los miembros de la oposición opinen, ni siquiera en la confección de este último presupuesto».