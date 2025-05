La UD Alzira renovará la dirección deportiva tras el descenso

La UD Alzira sólo ha necesitado cuatro días para empezar el proyecto 2025-26. El club azulgrana comunicó ayer en sus redes sociales que tanto el entrenador, David Porras, como el director deportivo, Jose Alemany, no continuarán ligados a la entidad alzirista durante la próxima temporada.

El técnico alcoyano dio un nuevo aire al juego de los ribereños, adelantando todo el bloque para no quedarse agazapado en su campo, a demasiada distancia de la portería rival. Acumular hombres detrás tampoco estaba siendo positivo ya que se encajaron 20 goles en los últimos ocho partidos de Adrián Ferrandis. Desgraciadamente para Porras, la inexperiencia de la defensa provocaba que les cogiesen demasiadas veces la espalda y siguieron llegando goles (18 en siete partidos, en los que no ha sumado ningún punto). “Yo estoy contento con el trabajo de David. Ha estado a la altura en cuanto a entrenamientos y planteamientos. El club y la plantilla no han dado el nivel de resultados pero sí lo ha habido a nivel de compromiso”, indicó el presidente de la entidad, Juan Antonio Sanjuán, quien añadió estar “muy contento con esta plantilla porque no ha sido problemática. Los pequeños problemas de tesorería que ha podido haber no eran un problema para que los jugadores bajasen su rendimiento”.

El hecho de que no continúe Porras se basa en “el tipo de planificación de plantilla para la próxima temporada”. La próxima semana se conocerá el nombre del entrenador y “se quiere volver a los orígenes, cuando llegó Dani Ponz. Con una plantilla parte de primer nivel complementada por gente joven, con proyección”, explicó Sanjuán. El mandatario azulgrana tiene claro que “en 2ª RFEF sí hubiera seguido. Está muy formado como entrenador y es una excelente persona”.

La salida de Alemany “también ha sido una decisión dura porque ha habido una complicidad máxima con él y un compromiso suyo mayúsculo con el club. Ha asistido a casi todos los entrenamientos y a todos los partidos”. Sanjuán afirmó que “fue una decisión muy difícil porque ha hecho un gran trabajo. Con el presupuesto que había, confeccionó una plantilla que dio la talla en la primera vuelta con creces. Las lesiones y el infortunio -unido a no poder reforzar al equipo por cuestiones económicas en enero- se han cebado con nosotros”. El presidente alzirista afirmó que Alemany, que es socio de la UD Alzira de toda la vida, “no continúa como director deportivo pero le he ofrecido la posibilidad de seguir en el club”. La planificación y la confección de la plantilla será responsabilidad del nuevo técnico.