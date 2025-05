Alzira presenta la Ruta de Jaume I en la Setmana del Dia Internacional del Museu

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el pròxim 18 de maig, Alzira presenta un programa d’activitats relacionades amb el nostre Museu.

Sota el lema “El futur dels museus en comunitats en constant canvi”, la regidoria de Patrimoni històric convida a la ciutadania a reimaginar el paper dels museus com a connectors essencials, innovadors i guardians de la identitat cultural.

Des del MUMA s’han organitzar diferents tipus d’activitats a realitzar des del dimarts 13 al dissabte 17 de maig. Una completa programació de xarrades, presentacions, rutes i visites guiades, preparades per a commemorar el Dia Internacional del Museu.

El regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, ha explicat que «amb estes activitats volem donar sentit al lema d’enguany, perquè els museus són centres de formació i investigació per a conèixer la nostra història més pròxima a través de la investigació del passat i del present més immediat i mostrar així a les noves generacions la història dels nostres avantpassats.»

Des de la Regidoria de Patrimoni es convida a la població a participar en totes estes activitats culturals que s’han preparat amb molta cura des del Museu Municipal d’Alzira-MUMA. Com a novetat, cal afegir que s’ha treballat en col·laboració amb el Departament d’educació, infància i cooperació oferint tallers didàctics per a escolars, amb l’objectiu d’apropar l’alumnat al món tradicional de la taronja i al seu procés de producció en els segles XIX i XX, mitjançant una experiència vivencial i participativa per a comprendre el valor de les pràctiques sostenibles, la importància del treball manual i el respecte pel medi ambient.

Per altra part, l’Ajuntament “comença els actes per a commemorar el 750 aniversari de la mort de Jaume I a Alzira i que es celebrarà al 2026. És una celebració molt important i la volem difondre a tota la ciutadania”, ha destacat el regidor de Patrimoni.

DIMARTS, 13 MAIG:

Presentació del projecte REFRESH; Adaptem-nos al canvi climàtic amb illes fresques!, que pretén contribuir a la sostenibilitat ambiental a través de la innovació educativa, a càrrec dels socis del projecte: GIP Formation Continue et Insertion Professionnel - Académie de Créteil (França); Ma-Teriarch (Portugal); IDEA-Alzira (Espanya).

Lloc: Saló d’actes MUMA.

Hora: 11 h.

Conferència " La intel.ligència artificial entra als museus : interpretació

i digitalització del llegat de Jaume I en Alzira."

A càrrec de Victor Rey (Mancomunitat de la Ribera)

Lloc: Saló d’actes MUMA.

Hora: 19h.

DIMECRES, 14 MAIG:

Ruta " Caminant amb Jaume I".

Lloc : Casalicis.

Hora: 17’30h.

(gratuïta i sense inscripció prèvia)

Presentació de la Ruta:" Caminant amb Jaume I. Un passeig per l’època medieval ".

A càrrec de Mayka Rubio i Paco Felguera.

Lloc : Saló d’actes MUMA.

Hora: 19h.

DIJOUS, 15 MAIG:

Ruta " Caminant amb Jaume I".

Lloc : Casalicis.

Hora: 17’30h.

(gratuïta i sense inscripció prèvia)

Conferència : " Sostenibilitat Museus KM 0. Ecosabers i educació : Els museus com a aula de sostenibilitat ".

A càrrec de Mónica Ibáñez, Pilar Montalvà i Angela Maliysheva.

Lloc : Saló d’actes MUMA.

Hora: 19h.

DIVENDRES, 16 MAIG :

Visita guiada a l’Exposició Sostenibilitat Museus KM 0.

Lloc : MUMA.

Hora: 12h.

Ruta " Caminant amb Jaume I".

Lloc : Casalicis.

Hora: 17’30h.

(gratuïta i sense inscripció prèvia)

DISSABTE, 17 MAIG :

Ruta " Caminant amb Jaume I".

Lloc : Casalicis.

Hora: 11’30h.

(gratuïta i sense inscripció prèvia)