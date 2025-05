Carcaixent rechaza por segunda vez autorizar los festejos taurinos

El grupo municipal Vox no cesa en su intento por celebrar festejos taurinos en Carcaixent. La formación presentó en el pleno celebrado la semana pasada una nueva moción para promover "bous al carrer" en el municipio. La propuesta fue rechazada con ocho votos en contra -Compromís y PSPV- y once abstenciones -PP y Units per Carcaixent-. Sólo contó con dos votos a favor.

La concejala de Vox, Roser Moreno, no sólo exigió al pleno a autorizar los festejos taurinos, sino también instó a la concejalía de Cultura a reconocer "el interés y la tradición taurina en la localidad". Ante esta petición, el PSPV, PP, Compromís y Units per Carcaixent reiteraron, como ya han hecho en varias ocasiones, que "la historia de Carcaixent no cuenta con raíces taurinas". El propio cronista de la ciudad, Bernardo Daràs, ya afirmaba a este diario que "Carcaixent no puede considerarse un pueblo de tradición taurina".

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, por su parte no sólo se sumó a esta afirmación, sino que, en sus palabras, "se está creando un conflicto social durante el último año y medio que no teníamos hasta el momento". Cabe recordar que el debate se inició en septiembre de 2024, cuando un colectivo creado semanas atrás presentó una propuesta para celebrar actos taurinos durante las fiestas patronales de la ciudad.

"La ciudadanía rechaza este tipo de espectáculos", recordó la portavoz socialista Sara Diert, durante su intervención. Además, alegó el cumplimiento de la ordenanza de bienestar animal que regula las actuaciones que se deben llevar a cabo en el municipio en materia de bienestar animal. "Se votó por unanimidad, por lo que no caben las peticiones que se piden en la moción".

Enric Casassús (Compromís) también manifestó su oposición a esta propuesta. En sus palabras, "Vox confunde una relación de diez anécdotas con una tradición como la creación de una asociación o el hecho de que algún vecino de Carcaixent sea torero".

"Es una exageración"

Units per Carcaixent, que se abstuvo de la votación, también recalcó que es "una exageración decir que la historia de Carcaixent no podría entenderse sin las raíces taurinas", ya que la portavoz Ana Calatayud reiteró que "no existe una tradición continuada".

Calatayud, por otra parte, se opuso a que, como reclaman desde Vox, "el ayuntamiento tenga que promover la celebración". "Nos gustaría que fuera la asociación, la que llevara el peso de la organización", insistió. Ante esta afirmación, el portavox voxista, Francisco Javier Rosario, se opuso afirmando que "los falleros no pagan la celebración de las Fallas".