Los premios literarios Joan Fuster de Sueca ya conocen al alumnado ganador

El Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca ha acogido un año más, con gran éxito, la entrega de los 41 Premios Literarios Joan Fuster, promovidos por el instituto de la localidad que lleva el mismo nombre del escritor. Junto a las categorías de Narrativa, Poesía y Teatro, en las que exclusivamente puede participar el alumnado del IES Joan Fuster, hace tres ediciones se sumó a la convocatoria la categoría de Ensayo, patrocinada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sueca, en la que se abre la posibilidad de participar al alumnado de todos los centros educativos valencianos que cursen 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Los estudiantes han llenado el Centre Bernat i Baldoví de Sueca. / Levante-EMV

En la categoría de Ensayo, han participado 31 centros educativos valencianos con un total de 148 trabajos presentados. Los trabajos premiados en esta edición han sido: el primer premio ha recaído en el trabajo "Diccionari de butxaca per a ociosos ocupadíssims", de Alaiur Beitia Pérez, del IES Maria Blasco (Sant Vicent del Raspeig); el segundo premio ha sido "Per què busqueu entre els morts a qui viu? Hitler ha ressuscitat!", de Oriol Parra Quemades, del IES Professor Broch i Llop (Vila-real); el tercer premio para el ensayo "Viatge silenciós a través de la foscor", de Valeria Ruiz Sánchez, IES Andreu Alfaro (Paiporta); el cuarto premio para "Més enllà de la nostra miopia", de Miguel Alcón Albert, IES El Saler (València); el quinto premio para "El tren que ja no passa", de Candela Vidagany Canet, IES Joan Fuster (Sueca); y el sexto para "Callar", de Àlex Bustos Benlloch, del IES Professor Broch i Llop (Vila-real).

En el resto de categorías, con participación exclusivamente del alumnado del IES Joan Fuster, la dotación económica de los premios corresponde al AMPA del IES Joan Fuster. Los trabajos reconocidos en esta edición han sido:

- Narrativa. 1º y 2º de ESO: primer premio "Valentia i la seua mascota", de Berta Sales Lorenzo; y segundo premio "Tens un cos, aprofita'l", de Aitana Vila Marco.

- Poesía. 1º y 2º de ESO: primer premio "El pes de la vida", de Yasmín Saidí; y segundo premio "Mirades tancades", de Àlex Morejón Vázquez.

- Narrativa 3º y 4º de ESO: primer premio "La lletera i la pesseta", de Arnau Nadal Serra; y segundo premio "Viatge al fons marí", de Lina Chabou.

- Poesía 3º y 4º de ESO: primer premio "La perfecció té defectes", de Alaa Saidí; y segundo premio "Rerefons", de Jorge Rebull Malonda.

- Teatro 3º y 4º de ESO: primer premio "Oblidem, i ja no som", de Alaa Saidí.

- Narrativa Bachillerato y Formación Profesional: primer premio "Necrosi", de Noah Fajardo Felipe; y segundo premio "Monstre", de Anthone Duvan Ayestas Galo.

- Poesía Bachillerato y Formación Profesional: primer premio "Ateris", de Mireia Ortells Martínez; y segundo premio "Amors eterns", de Anna Vercher Estornell.

- Teatro Bachillerato y Formación Profesional: primer premio "Quan el cel es va obrir a València", de Roman Melià Martínez; y segundo premio "El dinar", de Eros Sapiña Renard.

El acto de entrega de los galardones ha contado con la presencia del alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejal de Cultura, Mercé Sorrentino; y las también concejales Pilar Moncho y Teresa Ribes; así como de representantes de la Càtedra Joan Fuster y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; profesorado del IES Joan Fuster, miembros del AMPA, alumnado y familiares. En su intervención, Mercé Sorrentino ha mostrado su satisfacción por la convocatoria “de estos prestigiosos premios que contribuyen a garantizar, porque está en peligro, nuestra lengua, la lengua de todos y de todas. Es un placer comprobar cómo un alumnado diverso, que acoge también diferentes procedencias, contribuye, con su gran capacidad intelectual, a defender nuestro patrimonio cultural e histórico”.

Por su parte, el alcalde, Julián Sáez, ha agradecido también al profesorado y alumnado del IES Joan Fuster la convocatoria de estos premios y su contribución decisiva al fomento y cuidado de nuestra lengua, “son ya cuatro décadas dedicadas a potenciar el interés entre el alumnado por estas disciplinas, que les ayudan a desarrollar sus aptitudes literarias y a recorrer un camino de autoaprendizaje. Mis felicitaciones para todos los y las participantes en esta edición, ya que demostráis vuestro interés por mejorar día a día. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que habéis realizado”, ha indicado Sáez.