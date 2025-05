Otra derrota en casa priva al Castellonense del ascenso directo y se medirá con la Nucia en la promoción

Los dos favoritos al título de liga de Tercera RFEF y al ascenso de categoría se van a enfrentar en la primera de las tres rondas de play-off. La UD Castellonense y el CF La Nucia necesitaban ganar para depender de sí mismos para ascender (a los ribereños les hacía falta también que pinchasen los alicantinos) y además jugaban en casa. Todo a favor y todo fue en contra. Ambos perdieron. En el caso de los ribereños 0-1 contra un Atzeneta que no se jugaba nada, solo llegar al sexto puesto. La derrota priva al Castellonense del título, del ascenso directo y de jugar por primera vez en su historia la Copa del Rey, y le rebaja al cuarto puesto, por lo que jugará la ida en L’Almenà este sábado a las 19 h. y también tendrá la desventaja del campo si pasa a la siguiente ronda y debe jugar contra el Roda.

La trayectoria como local ha sido la gran perdición de los de Iñaki Rodríguez. Con siete derrotas por tres empates y siete victorias han sido decimoterceros en la clasificación parcial. Por el contrario, junto a la Nucia, ha sido los mejores visitantes. De los últimos seis partidos, los ribereños han perdido cuatro en casa, que han sido clave para no ascender incluso sobradamente. El Castelló B como campeón, que ha logrado el ascenso automático, y el Benidorm, Patacona y Rayo Ibense, que descienden, ya no serán rivales para la UD Alzira ni para el Castellonense si no consiguiera el ascenso. Ambos también conocen que el Buñol y el Hércules B ascienden a 3ª RFEF.

La SD Sueca se despidió de la Lliga Comunitat empatando con el Silla a uno. Juanjo Clausi impidió la derrota con el tiempo cumplido. La UD Carcaixent acabó con sabor agridulce. Ya salvado, fue vapuleado por la revelación del final de temporada, el Eldense B, que ganó 1-5 donde Seral marcó su sexto gol de la temporada.

Los carcaixentins pueden saber este fin de semana si tendrán como rivales de grupo al CE Alberic la próxima temporada. Los franjiverdes ganaron 1-0 al Llutxent (Emilio). Si la semana pasada el empate alberiquense se podía considerar un tropiezo ante el antepenúltimo, Portuarios, esta semana ha sido el Promeses Sueca el que ha padecido la agonía de los del Grau de Gandia en su lucha por la permanencia. Los de la Safor se pusieron 0-2 a los 25 minutos. Afortunadamente para los del Balonet, Carles Boscà empató antes del descanso con un doblete y Miguel Blasco dio la vuelta al marcador, lo que les mantiene a cuatro puntos del Alberic.

Solo seis quedan en disputa. El Promeses pondrá presión si ganan el sábado en Llutxent y el Alberic logrará el ascenso a una jornada para el final si gana el domingo en Massanassa. En la parte negativa, el Rafelguaraf no ha podido mantener la categoría. En septiembre, el Enguera volverá a ser rival de los equipos ribereños al proclamarse campeón del grupo 5 de 2ª FFCV. En el 6, el Cullera es tercero pero a diez puntos del play-off. El Alginet ha bajado a 3ª y el Almussafes necesita ganar los dos últimos partidos y que el Miramar o el Real de Gandia los pierda para no bajar a la última categoría del fútbol valenciano.