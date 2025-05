Eurovisión no se olvida de la dana

Tras dos años en los que las propuestas valencianas (Blanca Paloma y Nebulossa) han sido las elegidas para representar a España en Eurovisión, en esta edición la sevillana Melody será la encargada de luchar por el micrófono de cristal en la gran final que se celebra este sábado en Basilea (Suiza). Sin embargo, "Esa diva" también tiene acento valenciano.

El diseñador ilicitano Gustavo Adolfo Tarí, como ya anunció este diario, ha sido el encargado de confeccionar los tres estilismos que lucirá Melody tanto en la semifinal como en la final. Sin embargo, Tarí no es el único valenciano que se esconde detrás de la propuesta escénica.

El músico de Algemesí, Guillem Vila, es uno de los productores de la nueva versión renovada que presentó la artista el pasado mes de marzo. Como ya indicó RTVE a través de un comunicado, la reedición pretendía potenciar al máximo los elementos más identificativos de la canción original y, a su vez, poner en valor la voz y versatilidad de Melody.

Vila, que reside actualmente en Noruega, ha sido el encargado del arreglo musical del inicio de la canción. En otras palabras, el productor de Algemesí ha trabajado en la producción de los primeros estribillos, entre los que destaca el conocido "Desde que era bien pequeña. Antes de saber andar. Fui del mundo la rumbera...".

El joven, que se considera un auténtico eurofan, todavía recuerda el momento en el que le contactaron desde el equipo de Melody para trabajar en la composición musical tras coronarse como vencedora del Benidorm Fest. "No estaba entre mis planes de este año", afirma con humor. Señala que, en sus palabras, "me contactaron desde su equipo para que trabajara en la parte más clásica de la canción, es decir, la del principio. Ellos buscaban mantenerla y potenciarla", explica a Levante-EMV.

Vila ya había trabajado con otros artistas que habían decidido presentar su candidatura al Benidorm Fest. Concretamente, el productor participó en la propuesta del cantante y exconcursante de Operación Triunfo Raoul Vázquez. "Nos quedamos a las puertas del Benidorm Fest, por lo que, al no resultar elegidos, decidí centrarme en otros proyectos", explica. Sin embargo, la vida le tenía guardada otra sorpresa.

La conexión del valenciano con el equipo de Melody podría definirse como amor a primera vista. La nueva producción ha sido llevada a cabo por Rick Parkhouse y George Tizzard de Red Triangle Records, con quienes Melody trabajó en su estudio de Christchurch (Reino Unido). Al valenciano le marcaron las características que debía tener el arreglo. "Tenía las directrices muy marcadas. Les envié mi propuesta y les encantó", afirma.

"Un año difícil"

A pesar de que el joven reside desde hace varios años en Noruega, donde produce y compone para varios artistas, Vila ha vivido unos meses complicados, como la mayoría de valencianos. Su familia y la sociedad musical de la que ha formado parte desde que tiene siete años sufrieron las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre tras el desbordamiento del río Magro en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera.

Vila estuvo varios días sin poder comunicarse con su familia. "Sufría por mis padres y mis abuelos, ya que no sabía nada de ellos. La última vez que hablé con mis abuelos fue para decirles que subieran a la primera planta porque el río Magro se estaba desbordando", relata todavía con emoción al revivir todo lo sufrido.

Las viviendas de su familia, como gran parte de los vecinos de la localidad, quedaron anegadas de lodo y agua, por lo que estuvieron durante varios días limpiando y tirando todos los muebles y materiales inservibles. "Yo quería volver, pero era imposible", afirma.

Sin embargo, la imagen que más le impactó fue la del estado de la sede de la Sociedad Musical de Algemesí, de la que forma parte desde que era bien pequeño. "Era doloroso ver como iban todo flotando, como quedaron los instrumentos...", lamenta.

Además, el joven perdió a su abuela a principios de año. "Ha sido un año muy complicado. Hubo momentos en los que no tenía ganas de nada", afirma. Por ello, y tras todo lo vivido, reconoce que formar parte de Eurovisión "ha sido un regalo". "Creo que ha sido un mensaje de mi abuela", afirma, por lo que este proyecto es un pequeño homenaje a su figura.

Un gran eurofan

Vila se considera un "gran eurofan". Desde bien pequeño, se reunía junto a su familia alrededor del televisor para ver la gala y apoyar a los representantes españoles. "Desde que participó Ruth Lorenzo que me enganché más", señala.

El productor este año otorga toda su confianza a Melody y a "Esa diva". "Estoy muy contento con el resultado. Hay mucho nivel y tenemos que estar muy orgullosos. Vocalmente es un terremoto y espero que el jurado lo valore", reivindica. Además, resalta todo el trabajo que hay detrás el carisma de la artista. "No la he conocido personalmente, pero estuvimos hablando por videollamada y me pareció genial", afirma.

Vila espera con ansias la actuación final de este sábado. El joven probablemente se reunirá con otros compañeros para ver la gala en una sala noruego. "Aquí hay mucha afición. Llega la final y aún no me creo que forme parte de esto", concluye.