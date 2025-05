El exalcalde atribuye las críticas a su gestión económica a un intento de "disfrazar" la subida de impuestos en Sueca

El exalcalde de Sueca, el socialista Dimas Vázquez, ha salido al paso de las críticas lanzadas por el actual gobierno municipal sobre la situación económica heredada en el ayuntamiento, que obliga a elaborar un plan de austeridad, y ha defendido la gestión del PSOE, a la vez que acusa al actual gobierno de “ineficacia”.

“Las matemáticas son una ciencia exacta”, ha señalado el edil socialista, que considera que el gobierno de Julián Sáez pretende “justificar su nula gestión, ya que tiene a Sueca abandonada, o quiere disfrazar las subidas de impuestos a los ciudadanos, buscando una víctima en la que descargar su ineficacia y su falta de experiencia, fuera de su postureo de las diferentes fotos habidas y por haber”. El exalcalde sugiere que al actual equipo de gobierno “el traje le viene muy grande”.

Vázquez también critica que se hable de ciertas herencias “sin mencionar toda la gestión y proyectos que dejamos en marcha para nuestra ciudad”, proyectos que, según él, el actual gobierno no quería que continuaran por temor a los resultados electorales futuros.

A pesar de las dificultades que afrontó durante su mandato, como la pandemia de Covid-19 y desastres naturales, Vázquez destaca la obtención de “más de trece millones de euros para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Vázquez responde a las acusaciones de herencias económicas negativas, recordando la deuda bancaria de 6.520.002 € que tenía el ayuntamiento cuando entró a gobernar y destaca que durante su gestión únicamente aumentó en 458.653 €. “Pero estábamos cambiando Sueca para mejor, con una imagen diferente, más actual, mejor cuidada, y con los proyectos de nuevos servicios públicos”, afirma.

"Previsión equivocada"

El exalcalde también señala los factores externos que impactaron en las finanzas municipales, como el aumento de precios y los gastos extraordinarios, y añade que “en el presupuesto se hizo por parte del funcionario responsable, una previsión de ingresos al alza equivocada”, lo que generó una “liquidación negativa” que, según él, se habría evitado con su gobierno.

Vázquez defiende la solvencia de su administración, indicando que “nunca hemos recurrido a ninguna póliza bancaria, por falta de liquidez”, y que incluso contaba con “2.000.000 € a plazo fijo en el banco, y unos ingresos pendientes del Plan de Inversiones del Estado de más de 1.500.000 €”.

Además, señala que las cifras de la última liquidación de su mandato mostraban “un dinero líquido en el banco de 6.346.218 €, un ahorro municipal de 1.455.497 €, un pendiente de cobro de 14.000.000 €”, cuestionando las acusaciones de mala gestión con la pregunta “menos mal, que lo hacíamos tan mal. ¿Y que nos encontramos ahora?”.

Vázquez critica la gestión del gobierno actual ya que considera que “nuestro ayuntamiento ha empeorado” y que “Sueca per Davant son los responsables de la gestión económica del ayuntamiento”. “El resultado es suyo, no nuestro. Nosotros estábamos atendiendo a las directrices que nos marcaba el nuevo interventor. No intenten enmarcarlo con más mentiras vinieron a salvar el ayuntamiento de una situación económica bastante favorable, y el que han hecho ha sido empeorarla”, añadió.

El exalcalde esgrime datos sobre el estado actual de las finanzas municipales, señalando una disminución en el dinero líquido en el banco y la desaparición del ahorro municipal: “En el banco habían 6.346.218 € y ahora hay 5.392.386 €, un millón menos. ¿Donde está ese millón? ¿Para pagar proveedores?, no. ¿Para pagar refuerzos de la Policía Local?, no. ¿Se ha ahorrado?, tampoco. Porqué donde había un ahorro municipal de 1.455.497 €, ahora ya no hay ahorro. Lo han volatilizado”.

Vázquez minimiza el déficit del 1,1 % del que se les acusa, argumentando que “ya hubiesen querido muchos ayuntamientos, tener sólo ese porcentaje. Tal vez, si hubiéramos seguido gobernando nosotros, esto no hubiera pasado”, y destaca que el ayuntamiento cumple con la regla de gasto y tiene un endeudamiento muy por debajo de los límites legales.

Finalmente, Vázquez advierte sobre las medidas del actual gobierno: “Hablan de austeridad y control de gasto. Estaremos expectantes de ello, ya que recaudarán más dinero, a costa del bolsillo de toda la ciudadanía”.