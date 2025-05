Sergio Paredes dirigirá a la UD Alzira en Tercera RFEF

Sergio Paredes es el entrenador elegido por la directiva de la UD Alzira para dirigir el nuevo proyecto en Tercera RFEF. Paredes ya fue jugador del conjunto azulgrana en la temporada 2003-04, en el mercado de invierno procedente del Quart de Poblet. El presidente, Juan Antonio Sanjuán, ha utilizado la fórmula "Dani Ponz". Ha elegido un entrenador con experiencia en División de Honor y con proyección.

El técnico de Manises, de 41 años, ha sido el gran baluarte de que el Alboraya UD haya hecho campañas históricas con un quinto y dos sextos puestos -los primeros de los mortales tras los grandes clubs-, una clasificación para la Copa del Rey en la que jugó contra el Tenerife después de eliminar al Alzira y quedarse a las puertas en dos ocasiones. Sus años en la máxima categoría juvenil no le han hecho estar desconectado de la Tercera División.

"Muchos de los jugadores que hay en Tercera han pasado por mis manos o nos hemos enfrentado a ellos, aparte de que he seguido la categoría porque tenía claro que algún día me llegaría la oportunidad". Paredes se compara a Dani Ponz. "Fue mi preparador físico en la EMFU l'Alcúdia, entrenador de mi hermano y he hablado mucho con él. Ha trabajado muchos años para acabar entrenando en 2ª División como en mi caso en División de Honor y llega este premio". La calidad de Paredes no pasaba desapercibida y otro histórico como el Atlético Saguntino trataba de hacerse con sus servicios.

La directiva alzirista quiere que el equipo haga una buena campaña la próxima temporada y aspirar como mínimo a jugar el play-off. Sin embargo, al ex del Alboraya no le gusta "poner objetivos, porque además me ha ido muy bien. He ganado ligas como jugador cuando no era el objetivo. Prefiero ir partido a partido e ir creciendo", explica. El equipo entrenará a las 16 h. "para que los jugadores puedan compatibilizar su trabajo o sus estudios, como haré yo" ya que no se puede contar con una plantilla dedicada íntegramente al fútbol. El cuerpo técnico está en composición aunque se sabe que contará con el técnico de Cullera, Carlos Sapiña, que será el analista "y también hará planificación de campo entre otras funciones.

Su estilo de juego vendrá impuesto principalmente por las dimensiones del Luis Suñer Picó. "Hay que ser más ofensivo que si se tiene un campo más pequeño, con presión alta para robar y hacer transiciones ofensivas rápidas". Paredes también quiere tener una propuesta "elegante con el balón" pero tiene claro que ha de saber adaptarse a los otros campos de la categoría, una liga "muy igualada como se ha visto este año -con múltiples líderes que pocas veces conservaban el primer puesto muchas jornadas".