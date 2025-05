"Ganar en las grandes ciudades de la Ribera Alta es la asignatura pendiente del PSPV"

Carles Arques se despide este sábado en Rafelguaraf, su localidad natal, como secretario general del PSOE en la Ribera Alta. El Auditori Príncep Felip acoge el congreso que debe refrendar la nueva ejecutiva que ya lidera el que ha sido su mano derecha, Jonathan Martínez. Arques defiende que la Ribera Alta es la comarca más dinámica y activa del PSPV, “el corazón que empuja al partido”, resume, gracias al sistema de trabajo implantado con un “activismo permanente”, pero reconoce que ganar en las grandes ciudades en la asignatura pendiente. Considera que el nuevo secretario general y su directiva están preparados para hacerlo.

Deja la dirección del PSPV de la Ribera Alta tras cuatro años como secretario de organización y cuatro como secretario comarcal. Con las pugnas que se han vivido en el ámbito autonómico y provincial, ¿cuál es la salud del partido en la comarca?

Los procesos en el PSOE siempre son una oportunidad para dar un impulso al proyecto y a los equipos con el objetivo de ganar las próximas elecciones. Somos un partido político vivo, intenso y dinámico que permanentemente está en procesos. Ahora terminamos el de direcciones políticas a todos los niveles, en un año se empezará el de elección de candidatos y candidatas para las elecciones municipales, luego, las listas a municipales, autonómicas y generales. Por lo tanto, naturalidad y siempre determinación para tomar decisiones y ganar elecciones. No puede ser que los procesos se enfoquen desde el individualismo para mantener una cuota de no sé qué o eliminar al compañero, es una mala costumbre que tiene una minoría del partido y tiene que acabar. Siempre, la aspiración tiene que ser colectiva y de ganar elecciones para gobernar y transformar la sociedad en políticas más igualitarias y justas para la gente. Es la razón de ser y estar del PSOE. Respecto a la salud, es muy buena. Somos la comarca más dinámica y activa de todo el PSPV -PSOE. Así nos lo reconocen todas las direcciones del partido y todas las comarcas desde Vinaròs a Torrevieja. Un modelo de trabajo basado en el 12 meses, 7 días y 24 horas con la vertebración territorial y el activismo como forma de acción política. Listas en 33 de los 36 municipios, el partido con más alcaldías de la comarca, cerca de 800 militantes y una cohesión territorial equilibrada y coordinada. Aún así, nunca es suficiente y hay que seguir trabajando, dinamizando y profundizando. En política he aprendido, que no hay tiempo ni para los triunfalismos, ni para las lamentaciones. Solo hay que trabajar, debatir y aportar para ganar y gobernar.

Pese a la experiencia ya acumulada, es todavía una persona joven con 36 años. ¿Este paso atrás es el cierre de una etapa o tiene otras aspiraciones políticas?

Los cargos son cargas (se ríe). Cierro una etapa de mucha intensidad en la acción política e institucional en la comarca. Pero entiendo la política en equipo y sigo a disposición del partido en la comarca, la provincia y el nacional. Mi compromiso político con el PSOE es desde la militancia activa desde muy joven y será hasta el último de mis días. Quién me conoce, sabe de mi activismo permanente y al servicio colectivo del PSOE. Así, que la aspiración política próxima, es colectiva y es ganar el máximo de municipios posibles, recuperar la Diputación y ganar la Generalitat Valenciana con Diana Morant.

¿Cuál considera que es el legado que deja su ejecutiva?

El legado en el PSOE es colectivo, continuo y de relevos intergeneracionales. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena. Decía antes que la piedra angular ha sido la cohesión territorial y el activismo permanente en una comarca con una singularidad única en todo el País Valenciano. Somos 36 municipios y cuatro partidos judiciales. La filosofía ha sido clara desde el minuto cero: atención, asistencia y acción en cada uno de los pueblos. Siempre ayudando y acompañando a los compañeros y las compañeras en cada pueblo. Es una manera de ser muy ‘riberenca’, que ha venido siendo con Robert, Neus, conmigo y ahora, seguro que lo será con Jonathan. Porque está comarca es el corazón que empuja al PSPV-PSOE.

Deja la dirección del partido como fuerza mayoritaria en número de alcaldías en la comarca. ¿Las ciudades más grandes como Alzira o Carcaixent son la asignatura pendiente?

La verdad, que sí. Ganar en las grandes ciudades es la gran tarea pendiente de hace muchos años. La última gran ciudad de la comarca que hemos gobernado es Algemesí en la pasada legislatura. Hay que seguir trabajando y dinamizando para ganar en Alzira, Carcaixent, Algemesí, Carlet, Alberic, Alginet.... Las ciudades de más de 10.000 habitantes que gobernamos son l'Alcúdia y Benifaió. Siempre les digo lo mismo a los compañeros y las compañeras: no nos queda otra, seguir trabajando 12/07/24 y puerta a puerta en todos los municipios para ganar. No se puede dejar el trabajo para los 15 días de campaña, es mucho antes. Así, que ahora cerramos procesos y armar los mejores equipos locales para ganar el 2027.

¿Teme una previsible expansión de Ens Uneix o la plataforma independiente por la Ribera en las próximas elecciones?

Quien les habla ha sido amigo, persona de confianza y compañero de Jorge Rodríguez y mucha gente de Ens Uneix. La dirección comarcal de la Ribera Alta con Neus a la cabeza fue la primera en emitir una resolución política de apoyo a los compañeros Jorge Rodríguez, Xavi Simó, Víctor Jiménez, Manolo Reguart, Ricard Gallego... que fueron injustamente detenidos porque eran y son inocentes. Varios dimos la cara por ellos y fuimos a por ellos al calabozo. Sabíamos y estábamos convencidos de la inocencia de todos ellos. Actuar así, dando la cara por una injusticia a muchos nos supuso problemas en el partido. Pero te digo que mañana lo volvería a hacer por ellos y por cualquier compañero o compañera que le pasara semejante injusticia. Entiendo la política así, desde la empatía, dando la cara, con transparencia y trabajando por la gente. En política no hay que tener miedo de nada, hay que tener mucha determinación y convicción por las causas justas. Ens Uneix es un partido independiente y se puede presentar donde quiera y considere. Yo espero, que más pronto que tarde, Ens Uneix decida volver a su posición natural que es el pacto progresista con el PSPV y Compromís. Y en los municipios donde así sea, seguiremos trabajando para llegar acuerdos con todas las fuerzas progresistas. Sin complejos y con absoluta naturalidad.

¿A quién cree que le puede perjudicar más, al PSOE o al PP?

En el PSOE siempre salimos a ganar y somos el partido más longevo de la historia de este país por nuestra capacidad de adaptación a todos los contextos. Nosotros entendemos la política para ser útiles para la gente y para garantizar la convivencia y la pluralidad política.