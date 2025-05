L'Ajuntament d'Alzira participa en Grenoble en les jornades europees del projecte ClimateGo sobre adaptació al canvi climàtic

Una delegació de l'Ajuntament d'Alzira, encapçalada per l'alcalde Alfons Domínguez, responsable de l'àrea de Canvi Climàtic, Resiliència i Projectes Estratègics, i el regidor d'Obres, Infraestructures públiques, Vicente de la Concepció, participa esta setmana en el tercer esdeveniment internacional del projecte ClimateGo, finançat pel programa Interreg Europe.

L'equip alzireny el completen tècnics municipals de diferents àrees de l'Ajuntament, amb l'objectiu de continuar enfortint una estratègia de treball transversal que coordina la possibilitat d’incorporar solucions innovadores i sostenibles en les polítiques locals, especialment en aquelles relacionades amb l'adaptació climàtica, la planificació urbana i la millora de la qualitat de vida a la ciutat.

“Amb la participació d'Alzira en este projecte europeu, es consolida el nostre compromís amb la resiliència urbana, la sostenibilitat ambiental i l'acció climàtica des d'una perspectiva local i col·laborativa”, ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez

La trobada se celebra en la ciutat francesa de Grenoble, reconeguda com a Capital Verda Europea i referent en polítiques urbanes de sostenibilitat. Durant les jornades, els participants coneixeran sobre el terreny diverses iniciatives innovadores impulsades pel municipi francés, entre elles:

• La renaturalització de patis escolars per a crear espais més resilients.

• Un terrat verd orientat a fomentar la transició alimentària urbana.

• La creació d'una illa de frescor, dissenyada per a reduir l'impacte de les onades de calor en zones densament urbanitzades.

En la segona jornada del projecte, la delegació ha assistit a presentacions i visites a diferents llocs. “Ens va impressionar especialment l'enfocament multinivell de la Ville de Grenoble per a la presa de decisions sostenibles i la gestió de riscos, que inclou una combinació de Pensament prospectiu, Participació ciutadana, Visualització i comunicació i Implementació concreta”

L’equip ha estat format sobre com crear un espai segur, inclusiu i verd per a la infància, i com retornar-li espai al riu per a millorar la protecció contra inundacions, entre altres. “Hem visitat dos patis d’una escola transformats i renaturalitzats, on els xiquets i xiquetes aprofiten millor l’espai exterior. Abans era tot formigó, i després del canvi, en el que han participat amb diàleg els diferents actors de la comunitat, es mostren diversos nivells tipogràfics i herbes silvestres, es creen espais per a les activitats i necessitats dels menuts i les seues famílies. De les 8 hores que els xiquets estan a l’escola, en passen tres al pati, a més volen obrir també els patis als barris, per a poder aprofitar l’espai d’ombra i tranquil·litat”, ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez

També van visitar un model de restaurant, bar, local d’associació cultural i consumidors d’aliments orgànics, dins l’esquema d’una cooperativa de producció i comercialització d’aliments eco, o un llac ornamental dins d’una zona verda que volen transformar en apte per al bany dissenyant un sistema de filtrat de l’aigua amb filtratge ecològic, amb plantes

A més en la jornada de hui participen en la Biennal de les ciutats en transició 2025, on l’alcalde d’Alzira ha fet una intervenció sobre la transició ecològica justa, junt als Alcaldes de Grenoble, Guimeraes (Portugal), Hessen (Alemanya), Brazzaville (Congo) i el Cap de Representació Regional de França a la UE. Domínguez ha explicat la planificació per a la transició i reconstrucció, i les bones pràctiques a les ciutats i com fer que la participació ciutadana siga major i puguen tornar a confiar en les institucions i reforçar la democràcia. Finalment en la jornada de demà, l’equip alzireny intervindrà en la Biennal explicant les accions que s’estan portant a terme en a Alzira per adaptar-se als reptes i riscos climàtics.

El projecte ClimateGo promou l'intercanvi de coneixements entre governs locals i regionals europeus per a dissenyar polítiques públiques més eficaces enfront del canvi climàtic. Alzira forma part del consorci junt als següents socis europeus:

• Ville de Grenoble (França)

• Université dones sciences appliquées LAB de Lahti (Finlàndia)

• Conseil Régional Päijät-Häme, Lahti (Finlàndia)

• Région de Kosice (Eslovàquia)

• Agence de développement régional Podravje-Maribor (Eslovènia)

• Ville de Waterford (Irlanda)