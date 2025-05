El premio de acabar la carrera de mountain bike por desierto más dura del mundo

El ciclista alzireño aficionado Javi Sanchis ha vuelto de Marruecos tras completar la Titan Desert, la carrera de mountain bike por desierto más dura del mundo. «Acabar los 550 kilómetros que al final hemos tenido que recorrer en seis días es el auténtico premio», comentó el alzireño quien, aunque no iba a competir, señala que «llegar el último ya era un premio». El lugar 350 de entre 500 ciclistas le deja «doblemente satisfecho».

A sus 61 años, es su primera experiencia en una prueba de estas características, aunque su amor por Marruecos viene de lejos. «Hace 20 años, con la ONG Norte Perdido, organizamos una marcha ciclista para recaudar 7.000 euros con los que construimos una escuela en Marruecos». Tras varios intentos de participar, abortados por las obligaciones laborales entre otras causas, «el año pasado decidí prepararme para afrontar definitivamente esta aventura». Acostumbrado a rodar en carretera o montaña, entrenó en las playas de la Ribera o el Saler «para coger sensaciones con la arena, aunque después he visto que es diferente a la del desierto». Entrenaba tres veces por semana, recorriendo 100 km para tener resistencia «aunque a veces llegara a casa a las diez de la noche».

Dicha resistencia física era importante, «pero casi más lo era la mental, ya que se podía peladear a 10 km/h, con el infinito desierto al frente, sin llegar a ver nunca la meta». Como en el Dakar, se duerme en colchonetas con mantas, en haimas de piel de camello «que filtraban el agua y una noche que llovió nos tapamos con plásticos». Incluso existe una etapa maratón «en la que no hay asistencia y te has de llevar el saco, la colchoneta y otros utensilios encima que después se dejan allí para los habitantes». Al no competir, «no nos lo pensamos a la hora de ayudar a quien lo necesite, tanto ponernos delante para cortarle el aire, el gran enemigo más que la arena, o ayudarles a reparar la bicicleta».

Los 550 kilómetros con un desnivel total de 4.000 metros Javi Sanchis los recorrió a 40º y 50% de humedad. Por las noches hacía de 18 a 20º. «Tuvimos suerte porque normalmente se corre a 50º de temperatura». A las 6 de la mañana se despierta a los participantes y a las 8 empieza la carrera que puede acabar a las 2 o hasta las 5 de la tarde. El ribereño no descarta volverla a correr en Marruecos u otras variantes que se disputan en Almería o Dubai.