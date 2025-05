Vecinos de Antella denuncian las molestias de una acequia en desuso

La calle Pintor Lozano de Antella se ha convertido en el epicentro de una protesta vecinal ante las consecuencias derivadas del corte del agua en la acequia urbana que discurre paralela a esta calle en la que viven unas 40 personas. La presencia de mosquitos, moscas y malos olores por el agua estancada en el canal las ha llevado a movilizarse.

Los vecinos aprovecharon la visita del conseller de Agricultura y de autoridades de la Confederación Hidrográfica del Xúquer (CHX) este martes durante la suelta simbólica de aguas de la Acequia Real del Júcar (ARJ), para mostrar su malestar. Decenas de sábanas pintadas con mensajes como «Queremos agua, no mosquitos», «Porque es un símbolo de identidad del pueblo», «Queremos agua en la acequia, no infecciones» o «Para evitar problemas de salud y destrucción de ecosistemas» colgaban de ventanas, balcones y la barandilla de la acequia.

Acequia de la calle Pintor Lozano, en Antella. / Emma Gómez Pastor

«Los insectos se nos meten dentro de casa, y con el calor del verano esto solo va a ir a peor», explican los vecinos. Lamentan también la pérdida de una tradición local: salir por la noche a cenar al aire libre o «tomar el fresco», algo que consideran «inviable» desde hace aproximadamente un año, cuando se produjo el corte.

Desde la ARJ explican que la acequia urbana en cuestión formaba parte del sistema de riego tradicional del pueblo, pero que la modernización que se está haciendo de manera progresiva en varios sectores ha cambiado el modelo con la implantación del riego por goteo que no precisa el uso de la acequia. Especifican que el agua «se reserva en el embalse de Tous para enviarse a los caudales ecológicos —para garantizar la cantidad mínima de agua que debe discurrir por el río— del Xúquer, a l’Albfuera y al riego por goteo». Como resultado, tramos urbanos como el de Antella han quedado en seco y acumulan aguas estancadas y residuos.

«Entendemos que hay vecinos que han vivido toda la vida con el agua pasando por su calle, pero mantener un caudal con un fin meramente estético no es sostenible si no se aprovecha aguas abajo», explican desde la entidad. «El uso ecológico del agua tiene que ser por cauces naturales, no por artificiales», añaden.

Posibles soluciones

La ARJ ha iniciado conversaciones con la CHX y el Ayuntamiento de Antella para estudiar alternativas: «Vamos a hacer una adecuada limpieza de la acequia y un sellado de las compuertas para evitar que se acumulen charcos, que es lo que está pasando», explica a Levante-EMV Juan Valero de Palma, secretario de la ARJ. La confederación, como organismo competente en la gestión del recurso hídrico, tendrá la última palabra sobre una posible cesión de caudales por la acequia, pero el secretario insiste en que cualquier uso del agua debe estar justificado y tener un aprovechamiento. «En los temas del agua siempre hay que armonizar intereses y este vamos a trabajar para hacer para intentarlo», zanja Valero de Palma.