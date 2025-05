De l’excusa al compromís: el nou contracte del fem i la neteja viària de Sueca

El servei de neteja viària i recollida de residus no és una qüestió menor. És una necessitat básica que afecta directament a la salubritat, la imatge del nostre municipi i, sobretot, la qualitat de vida dels nostres ciutadans. És, a més, una de les contractacions més importants d’un Ajuntament, tant per la seua dimensió econòmica com pel seu impacte social. Per això, costa d’entendre —i encara més de justificar— l’abandonament, la deixadesa i la incapacitat de gestió que durant anys ha exhibit l’anterior govern municipal, encapçalat pel PSOE.

Des del 2019, l’anterior equip de govern es va dedicar sistemàticament a criticar les condicions del contracte vigent de recollida de residus i neteja viària, en vigor des del 2018. Una crítica constant però buida, perquè mai van moure un dit per fer allò que tocava: redactar i licitar un nou contracte una vegada finalitzada la seua vigència, que responguera a les noves necessitats de Sueca. Perquè sí, el servei s'ha fet curt amb el pas del temps —més esdeveniments, augment de població, dispersió urbana a la zona marítima…—, però en lloc de treballar des del primer moment, preferiren el camí fàcil: criticar molt i gestionar poc.

Desequilibri financer greu

De fet, en lloc de preparar un nou contracte, van optar per ampliar l’antic, afegint recursos i augmentant la despesa pública. I tot això sense tocar l’impost del fem (que no de neteja viària) — que fa vint anys que no es revisa—, fet que, lluny de ser un mèrit, ha comportat un desequilibri financer greu: els diners eixien per a pagar, però els euros no tornaven a entrar. Per tal de no fer cap mesura impopular i no solucionar les problemàtiques en aquest assumpte, els anteriors responsables han estat uns gestors negligents, irresponsables amb els diners públics i absolutament absents en la seua obligació de garantir serveis bàsics amb garanties.

Quan per fi van veure que se’ls acabava la pròrroga legal del contracte (2 anys!), com sempre, tocava improvisar. Sense planificació, sense cap rigor. L’últim plenari abans de la moció de censura, l'agost de 2024, s’aprovava una continuació del servei fora de contracte. Quin va ser el resultat? Que l’empresa ha de continuar prestant el servei sense contracte vigent, obligant l’Ajuntament a pagar cada mes factures amb indemnitzacions afegides per l’actualització del preu. Més caos. Més irresponsabilitat. Més despesa per al poble de Sueca.

Quan l’actual govern va accedir a l’alcaldia el setembre de 2024, el panorama era desolador. Ni tan sols estava tancat el plec de condicions. El que havia d’estar avançat o a punt de licitar-se era encara una muntanya de versions (28!), informes per fer, documents incomplets i reunions pendents. Faltava l’estudi econòmic actualitzat, el plec de condicions administratives, l’informe de secretaria, la fiscalització, informe d’intervenció… Hi faltava tot. Inclús la consultora externa contractada (per 15.000 euros!!) per a fer el treball, no havia tancat cap proposta definitiva per inacció política. I ens preguntem: què han estat fent, doncs, tots aquests anys?

El nostre govern, el que va impulsar la moció de censura (i encara sort!) per dos grans motius —la paràlisi de gestió i el malbaratament dels diners públics— va assumir la responsabilitat que l’altre va defugir. Quan vaig entrar al govern com a regidora de Medi Ambient, tenia clar quin era l’objectiu. El plec de condicions (tècniques) es va acabar d’ajustar abans de finalitzar l’any. I com bé comente, és evident que tot açò no es redueix només a redactar un plec de condicions tècniques —que ja és en sí un treball complex, que ha de definir què volem, com ho volem fer, amb quins mitjans i amb quines garanties—. No, això és només el principi d’un camí llarg i rigorós, com ha de ser quan es tracta del contracte més important d’un Ajuntament. Són molts ulls revisant cada pas, moltes reunions amb tècnics, amb treballadors, amb intervención i secretaria. És molta feina acumulada per part d’un personal tècnic municipal que, moltes vegades, no pot dedicar-se al 100% a aquesta tasca perquè el dia a dia del consistori també reclama la seua atenció. I és ací on més indigna constatar la deixadesa de l’anterior govern del PSOE. Com es pot ser tan irresponsable i tenir tanta falta de previsió amb un tema tan essencial? És incomprensible, i més encara quan presumeixen d’haver gestionat bé el poble.

I ara, per fi, podem dir que l’inici de l’expedient de contractació està aprovat. Hem complit. Hem desbloquejat una situació que l’anterior govern va convertir en un problema crònic. Ho hem fet sense excuses, amb responsabilitat i amb la clara consciència que aquest servei no és un luxe, és una necessitat. Altres escolliran d’ara endavant, amb total probabilitat, la crítica buida perquè saben que no poden donar cap lliçó ni de gestió ni de bon govern.

No obstant això, l’oposició del PSOE sempre ens podrà sorprendre en algun plenari, demanant disculpes a la ciutadania de Sueca, assumint la responsabilitat d’encallar l’Ajuntament de Sueca en un fangar pressupostari i dimitint en conseqüència.