La sopa de siglas se complica en Sueca con otro grupo independiente

Sueca fue en las municipales de mayo de 2023 la localidad de la provincia de València donde concurrió el mayor número de candidaturas. Hasta ocho formaciones diferentes se presentaron a los comicios: el PSPV-PSOE, Compromís (Acord per Guanyar), el Partido Popular, Sueca per Davant, Ciudadanos, Vox, Contigo y UDP. Una auténtica sopa de siglas que todavía se puede complicar un poco más con la creación de una nueva información independiente que, como adelantó Levante-EMV en exclusiva, agrupa a exmilitantes del PP afines a los dos concejales expulsados por negarse a firmar la moción de censura el pasado agosto, Isabel Benet y Pío Lledó. Aunque existe la posibilidad de que no todas las candidaturas repitan o que algunas formaciones cambien de siglas -Sueca per Davant se ha integrado en la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix-, todavía quedan dos años por delante, pero las elecciones de 2027 se presumen muy competidas en Sueca.

Hace dos años, en 2023, el PSPV fue la fuerza más votada con 4.697 votos (32,04%) con Dimas Vázquez como cabeza de lista, que se tradujeron en ocho concejales. Acord per Guanyar, liderado por Vicent Baldoví, obtuvo 4.117 votos (28,08%) y siete ediles. El PP, encabezado por Carolina Torres, y Sueca per Davant, con Julián Sáez como candidato, lograron tres concejales cada uno. Las demás formaciones no alcanzaron representación.

La elevada participación, con un 69,01% del censo movilizado y la alta fragmentación del voto reflejaron el dinamismo político de la capital de la Ribera Baixa.

Giro inesperado con la moción de censura

El PSOE asumió el gobierno con el grupo independiente de Sáez como socio, pero pocos meses después, en agosto de 2024, el panorama político dio un giro inesperado: una moción de censura impulsada por SxD, Compromís- Acord per Guanyar y el PP desbancó al socialista Dimas Vázquez de la alcaldía. Julián Sáez fue investido alcalde, inaugurando una nueva etapa de gobierno compartido y reajuste de alianzas. Esta situación provocó una fractura del grupo municipal popular que quedó configurado únicamente por Carolina Torres y del cual fueron expulsados Isabel Benet y Pío Lledó, que pasaron al grupo de no adscritos. Antes de la moción de censuran, estos dos últimos entraron a formar parte del equipo de gobierno de Dimas Vázquez.

En este clima de tensiones internas y fisuras entre partidos tradicionales, ha nacido recientemente Gent per Sueca, una nueva agrupación local surgida a raíz de la crisis interna del PP suecano. La imposición desde la dirección provincial de Carolina Torres como candidata en 2023 generó un profundo malestar en las bases del partido, lo que llevó a históricos referentes como José Luis Ribera y Carlos Ramírez a abandonar sus filas. En aquel momento, impulsaron una candidatura bajo el paraguas de UCIN, aunque el proyecto no cuajó y el propio Ramírez se presentó bajo las siglas de Contigo somos democracia.

Entre las siglas que se presentaron en el 2023 también se encontraba Ciudadanos, liderado por Celia Fuensanta y la Unión Democrática del Pueblo de Pau Codina.

Ahora, algunos de aquellos militantes que salieron del PP consolidan su proyecto político propio con la creación formal de Gent per Sueca.

La nueva formación se presenta como una alternativa enfocada exclusivamente en las problemáticas locales, reclamando una gestión más próxima, transparente y eficaz, alejada de las imposiciones externas de los partidos tradicionales.

Un pleno municipal fragmentado

Actualmente, el pleno municipal de Sueca refleja un escenario marcado por la fragmentación y la necesidad de pactos. El gobierno municipal está sostenido por una coalición entre Sueca per Davant (3 ediles), Compromís-Acord per Guanyar (7 ediles) y el Partido Popular (1 edila), sumando una ajustada mayoría de 11 concejales sobre los 21 totales. La oposición está compuesta por el PSPV-PSOE con 7 concejales, tras la renuncia de uno de sus ediles y por el grupo de los no adscritos formado por los dos exconcejales del PP a los que se le ha sumado últimamente el exconcejal socialista Vladimir Micó. Esta configuración ha obligado a una gestión basada en la negociación constante, y ha intensificado el debate político en cada decisión clave. El surgimiento de nuevas formaciones podría alterar aún más este frágil equilibrio.

La aparición de “Gent per Sueca” ensancha aún más el ya amplio abanico político del municipio y abre la puerta a un nuevo ciclo marcado por la diversidad de opciones y posibles pactos. El contexto actual permite imaginar escenarios inéditos para las elecciones de 2027, donde podrían concurrir de nuevo más de ocho formaciones si persiste esta efervescencia política.

La pluralidad que ya se manifestó en 2023 podría intensificarse aún más, consolidando a Sueca como un caso paradigmático de fragmentación política en el ámbito municipal valenciano. El reto, ahora, será transformar esa pluralidad en gobernabilidad efectiva y respuesta a las demandas ciudadanas.