La pareja del jubilado de Carlet apresado en Ucrania: «Rusia mantiene un bloqueo informativo sobre Mario»

El próximo lunes se cumplirán tres años y dos meses de la detención del jubilado de Carlet Mariano García Calatayud por una milicia rusa cuando se encontraba en la ciudad ucraniana de Jersón. Su paradero, a día de hoy, es toda una incógnita. La familia y su compañera sentimental, la ucraniana Tatiana Marina, que mantiene activa la búsqueda a pesar de la falta de información, se aferran a la esperanza de que siga con vida. Su pista se perdió en una sucesión de traslados entre centros penitenciarios. «Rusia mantiene un bloqueo informativo sobre el paradero de Mario», denuncia Tatiana Marina desde Escocia en declaraciones a Levante-EMV. Los familiares aseguran haber recibido información policial hace apenas cuatro meses de que Mario, como se le conocía en Ucrania, fue trasladado a Moscú, pero ninguna fuente consultada confirma este extremo.

Mariano García Calatayud, antes de ser detenido, con material humanitario para Ucrania. / Levante-EMV

El carletino —que ahora tendrá 77 años (en el supuesto de que siga vivo)— se trasladó a Ucrania en 2014 para aprovechar su tiempo libre tras la jubilación y ayudar en organizaciones humanitarias. Fue en Jersón donde conocería a Tatiana, su novia ucraniana, 30 años menor que él y que no ha parado de buscarlo.

La odisea de Mario por los distintos establecimientos penitenciarios que relató este periódico comienza el 19 de marzo de 2022, día del padre. Se le perdió la pista en un traslado desde de la prisión de Crimea a la de Chongar (región de Jersón) a mediados de 2023. Una investigación del equipo Crónica del diario El Mundo apunta a que, con posterioridad, pudo ser trasladado a Donetsk.

Elena Taranova, portavoz del equipo legal de Mario, explica que la última pista que tienen de él es una respuesta de la Fiscalía de la República Popular de Donetsk (región ucraniana ocupada por Rusia) muy reciente, del 13 de mayo de 2025, en la que afirma no disponer de información sobre el valenciano. Esto quiere decir, como aclara la letrada, que otra vez se pierde el rastro de Mario. «O eso, o que Rusia no quiere confirmar nada», puntualiza.

Mariano García Calatayud en Ucrania, tiempo antes de ser detenido. / Levante-EMV

Por lo tanto, aunque Donetsk sea la última ubicación oficial a la que hace referencia el expediente de Mario, no se puede confirmar que este haya estado allí, pues las cartas que la fiscalía rusa envía al equipo de abogados solo aluden a la competencia de la República de Donetsk sobre el caso del detenido, pero no confirman su paradero, algo que deja «un amplio margen de interpretación, cosa habitual en estas zonas anexadas a Rusia porque no hay oficinas diplomáticas y los expedientes pasan de una administración a otra de cualquier manera», según la letrada.

Una odisea entre cárceles

Tras su detención en la calle Suvorova de la ciudad de Jersón por unos agentes rusos vestidos de paisano, Mario fue trasladado a dos centros penitenciarios en Simferopol, Crimea. Allí comienza su cautiverio bajo duras condiciones. Sufre un infarto y es sometido a torturas, según testigos presos que coincidieron con él y que le perdieron la pista cuando sacaron a Mario de allí tras la falsa promesa de un intercambio de prisioneros. El último punto donde se tiene constancia de su paradero es Chongar en junio de 2023, gracias a que un abogado suyo pudo confirmar la recepción de un paquete por Mario, según confirma otro de los abogado del jubilado de Carlet.

Taranova apunta: «El compromiso de la Policía en València es muy grande e igual ellos han tenido acceso a información que nosotros no y se lo han comunicado a la familia, todos estamos llevando a cabo nuestras investigaciones». «Cualquier información, por pequeña que sea, da esperanza a la familia. Sin embargo, es muy difícil confirmar con exactitud su paradero actual aunque nos gustaría mucho porque su caso es especial por todas las implicaciones emocionales de sus seres queridos, que lo están pasando muy mal por un hombre que, además, tiene una edad avanzada», añade.

Mario y Tatiana, semanas antes de su detención. / Levante-EMV

«Siempre tengo la esperanza de que mi padre siga con vida»

El hijo de Mariano García Calatayud se aferra a la expectativa de volverse a encontrar con su padre. «Siempre tengo la esperanza de que siga con vida», comenta David García, mientras recuerda la última vez que habló con él, el mismo día de su detención por parte de una milicia rusa en las calles de Jersón. Le había llamado solo unas horas antes para felicitarle con motivo del día del padre. «Me acordaré toda la vida, era sábado», comenta, mientras reconoce el esfuerzo colectivo realizado para tratar de localizarle. «Hemos recibido muy pocas noticias, en Rusia no dan ninguna facilidad con los presos de guerra, por eso cualquier información que recibamos es buena», comenta.

El hijo de Mariano asegura que hace tiempo que el ministerio español de Asuntos Exteriores no contacta con la familia, pero se muestra convencido de que «ha hecho todo lo ha podido y ahora es cuestión de los abogados y de la policía española que está en contacto con la policía de allí». Levante-EMV ha tratado de recabar la versión del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin éxito.

«Físicamente estoy libre, pero mentalmente estoy en cautiverio junto a Mario»

Por su parte, la pareja sentimental de Mario no oculta su angustia por la situación y la falta de información. «No tengo palabras. La persona a la que amas con todo tu corazón está en manos del enemigo, pero es imposible ayudarle. Mantener a alguien incomunicado también es una forma de tortura; no solo Mario está siendo torturado, yo también lo estoy con él. Se puede decir que físicamente estoy libre, pero mentalmente estoy en cautiverio junto a Mario», manifestó Tatiana Marina a este periódico.

La compañera de Mario considera que el Gobierno español está trabajando en su liberación, «pero mantiene un diálogo con Rusia como si fuera un estado civilizado. El Ministerio de Exteriores envía solicitudes sobre Mario a Rusia y recibe como respuesta mentiras, diciendo que Rusia no tiene a Mario en cautiverio. Nunca habrá progreso en un diálogo con un interlocutor mentiroso», afirma. «No tengo ninguna prueba de que Mario esté vivo o que se encuentre en un estado mental adecuado. Está en cautiverio... fe, solo tengo fe», suspira Tatiana.