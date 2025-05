"Los coches han agravado las inundaciones, tendremos que pensar cuántos vehículos caben en un pueblo"

El catedrático de Geografía Física, Artemi Cerdà, director del Grupo de Investigación de Erosión y Degradación del Suelo, ha alertado este lunes en Alzira que, en los análisis que se han realizado de la dana, los vehículos aparecen “como los grandes damnificados” cuando, a su juicio, han provocado un efecto barrera que agravó las inundaciones y ha señalado que “tendremos que empezar a pensar cuántos coches caben un pueblo, porque en los pueblos tenemos unos espacios que son limitados y no pueden estar ocupados por los coches”. Cerdà ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las jornadas “Alzira en Verd”, que ha programado para esta tarde una mesa redonda con el título “Escenaris de les inundacions a la Ribera després de la dana”, en la que está prevista la participación del propio Cerdà, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Xavier Machí, perfecto conocedor de las inundaciones de la Ribera; la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Cristina Sola; la metereóloga Victòria Roselló y la presidenta de la Associació Víctimas de la DANA 29 dc’Octubre 2024, Marolió Gradolí.

Artemi Cerdà ha explicado que, en su opinión, los exhaustivos análisis que se han realizado de la dana ofrecen una visión “que hasta ahora no ha sido completa”. Por un lado, ha señalado que estos estudios y reflexiones se han centrado sobre todo en la zona que ha sufrido la inundación y no tanto de dónde procedían las escorrentías. “Desgraciadamente, una de las cosas que hemos visto en la dana es que las inundaciones no eran de agua limpia sino de agua con muchos sedimentos, que son los que generan problemas. Tenemos que aceptar que uno de los problemas viene de una agricultura que es muy intensiva en al producción y muy poco respetuosa con el medio ambiente”, ha señalado el catedrático de Geografía Física en la UV, mientras indicaba que el uso intensivo de hercibidas “deja la tierra desnuda de vegetación y, en ocasiones, tenemos campos que parecen más un desierto que una zona agrícola y eso provoca que cuando llueve las escorrentías sean abundantes”.

Otro aspecto que, a su juicio, ha quedado fuera de los análisis es el creciente parque móvil de vehículos en todas las ciudades. “Los coches han aparecido como los grandes damnificados, parecía que era más importante recuperar los coches que escuelas, hospitales o las mismas viviendas”, ha comentado, mientras recordaba las montañas de vehículos que dejó la dana provocando barreras que impedían el paso del agua y agravaron las inundaciones. “En el caso de Algemesí, cuando se desbordaba el Magro inundaba algunas calles, pero ahora la lámina de agua se ha expandido de una forma poco conocida antes porque las calles que hacían de río se han quedado taponadas por coches, el agua ha subido en altura y ha inundado calles que antes no inundaba (…) Aunque es una idea poco popular, no conozco ningún pueblo que haya fijado un límite de coches, pero tendremos que pensar cuántos coches caben en un pueblo, no como algo indefinido como no es indefinido el crecimiento económico ni los recursos que tenemos en el planeta. Y no solo por el tema de inundaciones, porque al final estas situaciones de riesgo nos abren los ojos, sino también porque en el día a día afectan a la calidad de vida de los ciudadanos.

Artemi Cerdà ha comentado que, lo sucedido con la dana del 20 de octubre, “desde el punto de vista científico no estaba previsto porque hace 20 o 25 años que pensábamos que las inundaciones grandes estaban controladas porque teníamos buenos sistemas de aviso, que aquí no se han tenido en cuenta”. Cerdà ha señalado que los vehículos “dan una falsa sensación de seguridad” y en fenómenos con lluvias abundantes generan numerosas situaciones de riesgo e incluso víctimas mortales.

Tanto Cerdà como el alcalde de Alzira, Alfons García, que ha participado en la presentación del programa diseñado para las jornadas “Alzira en Verd” han destacado la necesidad de apostar por un cambio de modelo de transporte para dar protagonismo a la bicicleta para reducir la presencia de vehículos en las calles. Las jornadas han arrancado esta mañana con una ruta en bici junto a alumnos del instituto de Secundaria José María Parra para explicar sobre el terreno el funcionamiento de los barrancos y canales del término y las situaciones de riesgo que pueden generar en la que ha participado el propio Domínguez.