Las peñas reconstruyen el singular coso taurino de Algemesí afectado por la dana

Algemesí finalmente celebrará su tradicional Semana Taurina del 20 al 28 de septiembre. Así lo ha anunciado Alberto Fernández, presidente de la Comisión Taurina de la localidad, a este diario. Sin embargo, no será una feria cualquiera, ya que la dana también ha provocado daños en este sector.

Tras semanas de trabajo, la organización y el ayuntamiento han conseguido llegar a un acuerdo para poder llevar a cabo esta celebración, y a pesar de los daños provocados por la riada del pasado 29 de octubre. Sin embargo, Fernández reconoce que será un «año de transición» como consecuencia de los daños sufridos por las propias peñas y ante la falta de presupuesto.

Las inundaciones, como explica el presidente, han provocado cuantiosos daños en la madera que se utiliza para construir la plaza, reconocida como en uno de los recintos de toros más peculiares del país. Son los propios aficionados y peñas los que levantan este espacio año tras a años. Además, este año ellos también se encargarán de volver a levantar esta fiesta, ya que tendrán que asumir los costes de reparación de maderas y cadafales, que fueron anegados por el lodo y el agua.

«Los daños son muy graves a nivel económico, ya que las 29 peñas se han visto afectadas. Cada peña tendrá que asumir sus costes. En algunos casos, el agua alcanzó 1,5 metros de altura», afirma el presidente, que agradece la solidaridad recibida desde el sector taurino para poder resurgir. A ello se suman los daños en las propias maderas que conforman este peculiar recinto. Sin embargo, la situación no ha supuesto ningún impedimiento para la comisión, que sigue trabajando para que se declare Bien de Interés Cultural. La Conselleria de Cultura ya anunció durante la celebración de 2024 que iba a incoar el expediente para declarar BIC el sistema constructivo de la plaza.

Este no es el único cambio de este año. La Asamblea de Peñas, por su parte, acordó hace unas semanas no celebrar la tradicional subasta del piso de plaza, que se realiza anualmente con el fin de que las 29 peñas opten a los 29 cadafales que completan la singular plaza. En este sentido, cada peña ha aceptado la misma ubicación del año pasado con una rebaja y sin opción al concurso de dos nuevos licitadores, que, a su vez, aceptaron esta propuesta. «Son circunstancias extraordinarias. Debemos adaptarnos a la nueva realidad», explica el presidente. No es la primera vez que se suspende esta subasta, ya que las peñas tuvieron que enfrentarse a una situación similar en 2020 y 2021 con motivo de la pandemia de la Covid-19.

Adjudicaciones

El presupuesto, tras la firma de las adjudicaciones, ha disminuido un 35 % respecto a 2024 pasando de 606.200 euros a 413.300 euros actualmente, es decir, 192.000 euros menos. Así, la comisión taurina dispone de esta cantidad de dinero para organizar la tradicional «Setmana de Bous», en la que se ofrecen festejos taurinos y actuaciones musicales. El presidente de la entidad reconoce que la celebración se tendrá que adaptar a las circunstancias. «Tendremos que hacer un esfuerzo porque hay menos presupuesto. Vamos a intentar que se celebre los nueve días, como todos los años, pero la cantidad de actividades dependerá del dinero», indica. Por el momento, la organización todavía no ha profundizado en el cartel ni las propuestas que se llevarán a cabo.

El Ayuntamiento de Algemesí también destinará menos presupuesto a este evento con el objetivo de centrar el mayor esfuerzo a las labores de reconstrucción. En este sentido, se destinarán 23.000 euros frente a los 25.000 euros de 2024.