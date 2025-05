Solucions per a una ciutat més sostenible en les segones Jornades Alzira en Verd i la Biosfira 2.0

Una volta en bici amb estudiants de l’IES Parra i La Florida per a conèixer les infraestructures hidràuliques i els punts negres d’Alzira front a les inundacions, ha sigut el tret d’eixida de la segona edició d’Alzira en Verd. Unes jornades que precedeixen la celebració de la Biosfira 2.0, el pròxim cap de setmana, esdeveniment que convertirà una vegada més el parc de l’Alquenència en un lloc de frenètica activitat.

Hui s’ha presentat en roda de premsa la programació preparada per a la segona edició de les Jornades Alzira en Verd, que comencen hui i de la Biosfira 2.0 que tindrà lloc el pròxim cap de setmana.

Dissabte i diumenge el parc de l’Alquenència acollirà la Biosfira, un esdeveniment per la sostenibilitat en el que podrem gaudir del mercat de la terra (reivindicant els nostres productes i productors locals i la qualitat del producte ecològic), paradetes d’artesania i diverses activitats relacionades amb una Alzira més Verda. Des de l’Espai biodiversitat on es presenten, xarrades, activitats o presentacions relacionades amb l’ecologisme, l’espai alternatives amb tallers escolars o interessants converses sobre el malbaratament de roba o aliments, els tast de productes eco, vins, mel, cervesa o activitats alternatives a l’Espai Ànima per a un vida sana des del tai chi, al ioga passant pel txi kung. També hi haurà espai per a l’oci, amb música en directe (amb la Locomotora Jazz Band i el concert del grup Colomet) o zona de gastronetes per a gaudir del parc en bon ambient. Tot això serà dissabte de 10 a 21 h i diumenge des de les nou del matí fins les dos del migdia.

Però a banda de l’activitat del cap de setmana, les activitats de les jornades estan encaminades enguany al públic en general però també als més joves, amb propostes orientades directament a l’alumnat. D’esta manera, este matí s’han iniciat les jornades amb la ruta en bicicleta guiada per l’expert Artemi Cerdà per conèixer la ciutat des del punt de vista dels riscos d’inundabilitat.

Els efectes de la dana

En este sentit, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez destacava que enguany la programació de les Jornades Alzira en Verd està més orientada als més joves: “Hem planificat diverses activitats als matins per a l’alumnat alzireny com la projecció de documentals i pel·lícules, dos tallers de fake news, plantejats per eldiario.es sobre xarxes socials i mentides en Planeta fake, o 4 sessions formatives per a docents en matèria de renaturalitzar les escoles donar eines didàctiques i metodològiques que fomenten la reconnexió amb la naturalesa. Per les vesprades es manté una programació oberta al públic, amb diverses taules redones o conferències”

Un altre dels punts destacats de l’activitat d’Alzira en Verd és parlar de la Dana i de les seus conseqüències, per això esta vesprada les jornades ‘s’inicien amb una temàtica sobre inundacions amb la participació d’experts de tot tipus, des de la comissària d’aigües de la Confederació Hidrogràfica, la meteoròloga Victòria Roselló, el degà del col•legi d’enginyers de canals, Xavier Machí, i representants d’una de les associacions de víctimes de la Dana i el mateix catedràtic Artemi Cerdà, especialista en erosió i riscos naturals. Serà a les 19 hores a la Casa de la Cultura i estarà moderada per la catedràtica de l’Àrea d’Edafologia i Química Agrícola de la UPV.

A més el pròxim dimecres 21 de maig, i dins de la programació, s’inclou també l’actuació de Xavi Castillo amb el seu espectacle “Veriueu-ho. Especial El Ventorro” o l’obertura de la zona escolar segura al carrer Bernat Montagud, durant la jornada del divendres, 23 de maig, proposada per la coordinadora CONBICI i les AMPA, per reivindicar els espais segurs i la mobilitat sostenible als entorns escolars.

Més de 80 activitats al llarg de la setmana tant matí com vesprada.